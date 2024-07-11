Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.0 комментариев
На счетах «Службы поддержки» Красильщика нашли 700 тыс. евро
На счетах «Службы поддержки» Красильщика нашли 700 тыс. евро после закрытия «из-за нехватки средств»
Медиастартап «Служба поддержки», закрывшийся в мае 2024 года в связи с нехваткой финансирования, на начало года имел на счетах 715,5 тыс. евро свободных средств, следует из финотчета управляющей проектом латвийской организации Helpdesk Media.
Согласно отчету, общие поступления на счета «Службы поддержки» за 2023 год составили 1,47 млн евро, а траты – 1,52 млн евро, передает RT.
При этом у «Службы поддержки» еще оставались накопления с 2022 года на сумму 760 тыс. евро.
В общей сложности в распоряжении редакции компании в 2023 году было 2,23 млн евро.
Сам основатель «Службы поддержки» заявил, что компания не получила финансирования от партнеров, которые поддерживали проект в предыдущие два года его существования.
Напомним, в марте Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика за распространение фейков о Вооруженных силах России.