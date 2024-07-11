На счетах «Службы поддержки» Красильщика нашли 700 тыс. евро после закрытия «из-за нехватки средств»

Tекст: Александра Юдина

Согласно отчету, общие поступления на счета «Службы поддержки» за 2023 год составили 1,47 млн евро, а траты – 1,52 млн евро, передает RT.

При этом у «Службы поддержки» еще оставались накопления с 2022 года на сумму 760 тыс. евро.

В общей сложности в распоряжении редакции компании в 2023 году было 2,23 млн евро.

Сам основатель «Службы поддержки» заявил, что компания не получила финансирования от партнеров, которые поддерживали проект в предыдущие два года его существования.

Напомним, в марте Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика за распространение фейков о Вооруженных силах России.

