Суд заочно арестовал экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика

Не вставший во время гимна России калужский депутат получил повестку в военкомат

Депутат Лепендин, не вставший во время исполнения гимна России, получил повестку в военкомат

Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин, в конце февраля не вставший во время исполнения гимна России во время официального мероприятия, получил повестку в военкомат.

Лепендин сообщил РИА «Новости», что он и еще один депутат получили повестки на заседании комиссии по этике районного собрания. Он уточнил, что повестка вручена для сверки персональных данных. Депутат добавил, что уже посетил военкомат, данные были сверены, и его отпустили.

Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов со своей стороны подтвердил факт вручения повесток. Он сообщил, что повестки вручались двоим гражданам, которых он оповещал во время частичной мобилизации и которые к нему не прибыли.

Лепендин, однако, утверждает, что во время частичной мобилизации не получал повестку. «Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре», – сказал он, добавив, что «мы такой не наблюдали». К тому же, признался депутат, ему было «не до этого», поскольку «мама умирала, похоронили в начале ноября».

Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного решения о наказании для него за то, что не встал во время гимна. Решение, как ожидается, будет принято в течение месяца.

В конце февраля появились сообщения о том, что во время исполнения государственного гимна РФ депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Его коллег это возмутило. Сам Лепендин заявил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки. Проверкой занялись правоохранительные органы.