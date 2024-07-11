Беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.7 комментариев
У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.12 комментариев
Источник: По целям в порту Одессы ударили комплексом «Утес»
Российская армия применила береговой ракетный комплекс «Утес» для поражения целей в порту Одессы, сказал собеседник ТАСС.
Ранее в среду координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ в порту города Черноморска в Одесской области.
Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.
«После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.
Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.
Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.
Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».
В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».
Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».
Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».
Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.
Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.
Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.
ФСБ пресекла попытки украинских агентов по совершению терактов в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Москве, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО.
Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.
Мужчина заявил, что его завербовали в мае 2024 года, он согласился провести теракты за деньги кураторов. В отношении него завели уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ранее ФСБ сорвала попытку теракта на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.
Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами
Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».
Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.
Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.
По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».
«По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».
Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.
«Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.
Ранее на Украине допустили отказ от поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.
Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени
По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.
«Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.
Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.
Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС. По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.
По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.
Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».
Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу
«Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.
При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.
«Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.
Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.
Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».
В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.
Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.
Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.
Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.
Как пишет WSJ, российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS. При этом сейчас для ударов по силам России Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, но источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей, передает РИА «Новости».
Как пишет издание, западная военная доктрина была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником.
«Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности», – приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.
Ранее командующий войсками ПВО Андрей Семенов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции.
Зеленский: Число поставленных танков Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя
Выступая в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Зеленский заявил, что он не уверен в том, что количество поставленных танков могло поменять ситуацию на поле боя, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на украинских военных сообщил, что тяжелые танки Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.
Напомним, в мае бригада ВСУ отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой.
Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства.
Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Improved HAWK», склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23515 единиц специальной военной автомобильной техники.
Financial Times: Новые власти Британии будут приветствовать удары ВСУ по российской территории
По данным газеты, британский премьер Кир Стармер дал понять, что новое правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для ударов по целям на российской территории, передает РИА «Новости».
«Переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях», – отметил при этом Стармер.
Также он добавил, что Киев должен сам решать, как использовать оружие в оборонительных целях.
Ранее глава британского правительства Кир Стармер заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украине.
Они также поразили формирования 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Эти формирования поражены у Купянска, Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 495 человек, танк, американскую гаубицу М777, две САУ «Гвоздика», орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Север» поразила живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов, Борщевой, Вильчи, Глубокого и Липцов в Харьковской области.
Она также отразила две контратаки 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 275 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М777, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Дылеевки, Григоровки, Красного, Часова Яра, Елизаветовки, Успеновки, Дальнего, Курахово в ДНР.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 600 человек, два орудия Д-20, две американские гаубицы М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также уничтожен полевой склад боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Воздвиженки, Елизаветовки, Артемово, Дружбы, Тимофеевки и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 510 человек, немецкую БМП Marder, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 1-й танковой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны, 21-й бригады нацгвардии у Октября, Урожайного и Великой Новоселки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 108-й бригады теробороны.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, САУ «Богдана». Уничтожен полевой склад боеприпасов противника.
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты у Антоновки, Токаревки и Садового в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 85 человек, два орудия Д-20, ликвидирован полевой склад артиллерийских боеприпасов.