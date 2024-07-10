В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел на Сокольнической линии метро. Ермак с другом зашли в вагон на станции «Сокольники», где к ним подошел неизвестный мужчина. Он начал снимать певицу на видео, «удивившись» ее внешности, и интересовался ее национальностью. После ответа Ермак мужчина начал оскорблять ее, пишут «Известия».

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мужчина нецензурно выражается и требует от певицы и ее спутника выйти из вагона. Ермак позже заявила, что никто из других пассажиров не заступился за нее. «До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни», – написала певица в «ВКонтакте».

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также точное место, время и другие детали конфликта.

Напомним, в подземном переходе станции метро «Фонвизинская» трое подростков напали на мужчину. Из-за внезапно возникшей неприязни один из них ударил его камнем по голове, а остальные избили руками и ногами. Потерпевший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.