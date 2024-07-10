Эксперты: НАТО раздувает «китайскую угрозу» в попытке разрешить экзистенциальный кризис

Global Times: НАТО раздувает «китайскую угрозу» в попытке разрешить экзистенциальный кризис

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам эксперта из академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзяня, саммит НАТО призван показать единство и общие интересы, но внутри альянса среди стран-членов растет тревога, передает РИА «Новости». Он добавил, что ее вызывают подъем правых сил в Европе, политические вызовы, с которыми столкнулись Германия, Франция и другие ключевые европейские страны, а также возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, и все это добавило неопределенности внутри НАТО.

Цуй Хунцзяня отметил, что НАТО пытается удовлетворить стратегические интересы США, усиливая «китайскую угрозу» в попытке разрешить экзистенциальный кризис.

Руководитель программы США-ЕС в центре международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Сунь Чэнхао добавил, что США и НАТО усилили обвинения в адрес Китая за якобы поддержку России в попытках подчеркнуть предполагаемую связь между безопасностью в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, США хотят способствовать расширению НАТО в АТР, но смещения фокуса исключительно при помощи украинского конфликта недостаточно. «Поэтому они запускают серию акций и пропагандистских кампаний, чтобы раздуть предполагаемую угрозу со стороны Китая», – заключил он.

Ранее в США предрекли раскол в НАТО из-за провала украинской стратегии.