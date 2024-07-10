При обстреле Горловки со стороны ВСУ получили ранения трое мирных жителей

Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.27 комментариев
Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.27 комментариев
Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.4 комментария
В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.12 комментариев
ВС России поразили командный состав ВСУ на совещании
Групповой удар наносился высокоточным оружием по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовились бить по Крыму, а также по месту проведения совещания командиров ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Цели удара достигнуты. Уничтожены четыре пусковые установки HIMARS и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.
Ранее Минобороны обнародовало видео с поражением двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов HIMARS.
Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».
Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.
Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».
Постпредство: Украину на заседание Совбеза ООН пустили по просьбе США
По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.
«Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.
При этом, по ее словам, все европейцы, выславшие запросы на заседание, прислали нормальные письма «по форме».
«Допустить, чтобы одна страна в очередной раз пыталась прогнуть СБ ООН под свои «понятия», мы как председательство не могли. Сказали - мы готовы пригласить Украину, но она должна, как и все другие, уважать практику работы СБ и запроситься как положено», – написала Соколова.
Однако изменить свое провокационное поведение украинская делегация не захотела и в итоге за украинцев пришлось просить американцам.
«Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по ее требованию, а по просьбе члена СБ. Совет, как известно, сам решает, кого приглашать», – пояснила дипломат.
«Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.
«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям», – цитирует Пескова ТАСС.
Он отметил, что эти цели «так или иначе» имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
Представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое «абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям». Ведомство указывало, что речь идет о падении ракеты, запущенной из украинского ЗРК.
В понедельник Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в украинской столице сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения, это подтверждается многочисленными свидетельствами.
Ракета украинской системы противовоздушной обороны сбилась с курса и попала в строение больницы, это подтверждено в том числе многочисленными свидетелями, заявила Захарова. Ее комментарий приводится на сайте МИД.
Она подчеркнула, что целью ударов ВС России были военные заводы «Артем», «Антонов», конструкторское бюро «Луч», предприятия «Днепр» и «Южмаш» в Днепропетровске, завод тяжелого машиностроения в Краматорске.
Завод «Артем» находится по соседству с пострадавшей клиникой, а в шаговой доступности от нее находится комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ. Украинская сторона, подчеркнула дипломат, намеренно размещает системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь жителями, как «живым щитом».
«Киевская хунта давно использует сугубо гражданские предприятия в военных целях, превращая их в цеха по сбору и ремонту военной техники», – подчеркнула она.
Сами военнослужащие ВСУ прикрываются гражданскими объектами и даже мирными жителями. Широко распространена практика подцепления к пассажирским ж/д составам вагонов с боевой техникой и военнослужащими.
Это все грубо нарушает международное гуманитарное право, запрещающее задействование гражданских объектов в военных целях.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали стоящие на обороне ЗРК, ракета упала в черте города и вызвала разрушения.
Группировка также улучшила свое тактическое положение и поразила формирования 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также подразделения «Центра» отразили пять контратак украинских штурмовиков 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 420 человек, боевую бронированную машину, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Как пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов), письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который Орбан посетил после визита в Москву, документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств – членов Евросоюза.
Как следует из письма Орбана, в Кремле уверены, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил». По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40–50 тыс. человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.
Как пишет Орбан, Путин был удивлен тем, что Зеленский отверг временное прекращение огня. В то же время Москва, по его утверждению, готова «рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил».
Как пишет издание, Путин по-прежнему считает актуальными «Стамбульские соглашения» 2022 года. В частности, президент России якобы ссылается на пятый пункт этих соглашений, конкретизирующий «международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине».
Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, – так называемый Китайско-бразильский мирный план (Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса), который «находится на рассмотрении российской стороны», указывает Орбан.
Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот войну на Украине, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», – сообщил Орбан.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейским политикам необходимо «пристегнуть ремни» перед дальнейшими действиями венгерского премьер-министра Виктора Орбана в рамках «миссии мира».
«Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».
Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.
Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».
Он отметил, что размещением ПВО в жилых кварталах Киев нарушает нормы международного гуманитарного права. Небензя также предположил, что антиракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по военному заводу, передает «Звезда» в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России поясняло, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.
Венгрия не отправит своих военных на Украину, не будет участвовать в финансировании Киева и отправке ему оружия, написал Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает РИА «Новости».
Единственным способом остановить эскалацию украинского конфликта является прекращение огня и начало мирных переговоров, «на поле боя решения нет», заявил министр. По этой причине Венгрия начала «мирную миссию».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине.
По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.
Дрон ВСУ атаковал маслозавод в Курской области, начался пожар
Дрон атаковал подстанцию комбината, началось возгорание, никто из сотрудников не пострадал, сообщил Смирнов, передает РИА «Новости».
Он добавил, что с огнем борется бригада пожарной части.
Ранее Смирнов сообщал, что из-за атаки дронов на Суджу возник пожар на двух автозаправках.
Напомним, средства ПВО сбили три дрона в Астраханской области и один дрон в Белгородской области.
Washington Post указала на «символическое значение» заявления НАТО о «необратимости» вступления Украины в альянс
Как сообщал CNN, в проекте декларации вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Washington Post пояснила, что подобная формулировка не отражает «постоянные сомнения» президента США Джо Байдена по данному вопросу, передает РИА «Новости».
По словам американских чиновников, Байден демонстрировал «большое сопротивление» утверждениям о «необратимости» данного события. Он неоднократно подчеркивал, что Киев должен добиться прогресса в борьбе с коррупцией. Байден указывал, что достаточно заявления о «мосте в НАТО» для Украины.
Washington Post отмечает, что некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что слово «необратимый» используется в основном в «символическом значении».
Напомним, советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявлял, что киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.
Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США
Комментируя сообщения о том, что НАТО заявит о «необратимости» пути Украины в НАТО, Bloomberg указало, что «в команде Зеленского недовольны таким подходом». Подчеркивается, что Украина желает услышать «формальное приглашение присоединиться к альянсу», передает ТАСС.
Кроме того, Bloomberg отметило, что Вашингтон хочет «преподнести саммит как успех» президента США Джо Байдена по улучшению отношений с союзниками.
Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако, как выяснилось, это слово используется в основном в «символическом значении».
По его словам, Зеленский по итогам саммита получит гарбуз (укр. тыква) по традиции, когда отказывали нежеланному жениху, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что поводом для отказа в принятии Украины в НАТО станет высокий уровень коррупции и произвола в стране.
Ранее советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.