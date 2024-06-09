Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

Tекст: Денис Тельманов

Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

«Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.



Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

«И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».







