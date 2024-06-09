СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщили в СЦКК, снаряд, сброшенный с беспилотника ВСУ, попал в автомобиль. В результате погиб мужчина 1986 года рождения, а двое мужчин 1971 и 1980 годов рождения получили ранения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив за сутки почти 130 боеприпасов.