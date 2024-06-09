СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
Минсвязи Израиля продлило запрет на вещание Al Jazeera
Министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о продлении предписания о запрете на вещание и закрытии офисов в стране катарского телеканала Al Jazeera, сообщил портал Ynet.
По данным портала, кабмин Израиля единогласно утвердил предложение. Каръи отметил, что запрет на вещание телеканала будет продлеваться и в дальнейшем, «учитывая серьезность ущерба, наносимого этим телеканалом безопасности государства», передает ТАСС.
Предписание истекает 10 июня, оно будет продлено еще на 45 дней.
В мае правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera.