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Пожар произошел на судне после ракетного удара в Аденском заливе
В Аденском заливе ракета попала в судно, произошел пожар, никто не пострадал, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
Ракета попала в судно в 70 морских милях к юго-западу от Адена. Капитан сообщил, что судно движется в порт, передает ТАСС.
Британская компания Ambrey, котоая занимается вопросами морской безопасности, сообщила, сообщала, что ракетный удар нанесен по гражданскому грузовому судну.
Напомним, йеменское шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о готовности атаковать суда любой страны, если они направляются в порты Израиля.