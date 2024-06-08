Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине
Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, если их предоставят Украине, сообщил гендиректор компании Сергей Шмонтьев.
По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.