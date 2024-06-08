В России объявили премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16 на Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, «Форэс» уже ранее премировала российских бойцов за подбитые танки, поставленные странами Запада Украине. Шмонтьев уточнил, что за первый танк было выплачена премия 5 млн рублей, за все последующие – по 500 тыс. рублей. Теперь компания готова выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16, если только эти самолеты поставят Киеву, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Также стало известно, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России.