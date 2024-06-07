Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.8 комментариев
В Забайкалье три человека погибли в разбившемся автобусе с вахтовиками
В Забайкалье автобус с вахтовиками съехал с дороги и врезался в кустарник: 3 погибших, 25 пострадавших
В Забайкалье в 3 км от поселка Давенда произошло ДТП с участием вахтового автобуса. Автобус, следовавший с ночной смены с рудника Александровский, съехал с дороги и врезался в кустарник.
В результате аварии погибли три человека, 25 получили травмы, передает ТАСС.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в Могочинскую центральную районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Для оказания помощи пострадавшим в больницу была направлена бригада врачей из краевых учреждений.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с автобусом, который вез вахтовиков, в Жигаловском районе Иркутской области.