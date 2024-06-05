Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
Украина назвала условие закрытия границы с Молдавией
Украина предупредила о закрытии границы, если Молдавию возглавят пророссийские партии
Посол Украины Марко Шевченко заявил, что не исключено закрытие границы с Молдавией, если к власти в Кишиневе придут партии, считающие Россию стратегическим партнером.
«Нам придется закрыть рубежи из соображений безопасности. Мы и так до начала войны закрыли границу с Приднестровьем», – передает РИА «Новости» слова Шевченко, сказанные в эфире частного кишиневского телеканала Exclusiv TV.
На молдавско-украинской границе сейчас действуют 35 КПП, еще 21 участок расположен на границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики и Украины, они не работают с 2022 года.