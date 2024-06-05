Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Санду решила лишить званий экс-главу Генштаба армии Молдавии за «связи» с Россией
Бывший глава Генштаба Национальной армии Молдавии Игорь Горган, который подозревается в якобы имевших место связях с российской разведкой, решением президента республики Майи Санду будет лишен воинских званий и наград, сообщил глава администрации президента Адриан Бэлуцел.
Бэлуцел уточнил, что в 2021 году Горгана отстранили от должности. Санду также отзывает у него государственные награды: «За воинские заслуги» (2006) и «Верность Родине» (2015), передает ТАСС.
В среду в СМИ появилась предположительно переписка Горгана, из которой следует, что военнослужащий якобы информировал представителя Главного разведывательного управления России об обстановке в Молдавии, а также передавал российской стороне данные о визитах представителей Минобороны Украины.