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    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Отечественный футбол учится играть без Европы

    Как российская экономика не умерла от санкций, а получила стимул к развитию, так и российский футбол стал развиваться ускоренными темпами. Да, без звездных легионеров стало несколько скучнее, зато сборная России регулярно получает большое количество новой талантливой молодежи.

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    5 июня 2024, 10:07 • Новости дня

    В Ливане неизвестный обстрелял посольство США

    В Ливане неизвестный обстрелял посольство США, ранен охранник

    Tекст: Александра Юдина

    Расположенное в бейрутском пригороде Авкар здание посольства США в Ливане подверглось обстрелу из автоматического оружия, сообщил источник в ливанских правоохранительных органах.

    Уточняется, что неизвестный открыл огонь по району расположения дипмиссии, один из охранников получил ранения, передает ТАСС.

    Известно также, что нападавший также получил ранение и был задержан ливанскими военнослужащими.

    Двумя днями ранее отряды шиитской милиции «Хезболла» атаковали израильские позиции в ответ на агрессивные нападения на мирные селения на юге Ливана.

    4 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами

    Сексолог Кульгавчук объяснил, почему некоторые женщины предпочитают мужчин с животами

    Сексолог объяснил, каким женщинам и почему нравятся мужчины с животами
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В том, что многие девушки выбирают себе в качестве партнера не накачанного спортивного парня, а мужчину с животом, есть целый ряд причин, сказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «У всех людей разные вкусы. Кому-то нравятся апельсины, а у кого-то на них аллергия. То же самое и с мужчинами. Да, по-прежнему красивое тело по умолчанию привлекательно, поскольку это показатель здоровья и хорошей физической формы. Но есть нюансы. Особенно с женской стороны», – говорит Кульгавчук.

    По его словам, некоторые женщины воспринимают мужчин с красивой фигурой как самовлюбленных нарциссов, озабоченных своей формой и неспособных позаботиться об окружающих. И в некоторых случаях это действительно оказывается так.

    Кроме того, наличие живота у противоположного пола некоторые женщины могут воспринимать не как ожирение, а как признак своего рода состоятельности. «Это некий такой «солидный мужчина». Такие ассоциации имеют под собой основания, не зря существует этот стереотип. А при выборе мужчины женщина может руководствоваться разными факторами, в том числе и способностью заботиться, дарить подарки, опекать. Недаром некоторые юные дамы, соблазняя мужчин с возможностями и животами, могут называть их «папиками», – делится сексолог.

    Девушке может нравиться партнер с животом еще по одной причине, говорит специалист: это ранее выстроенный ассоциативный ряд. Влечение и вкусы формируются не только осознанным выбором, поясняет он, но и отчасти импринтом – яркими положительными воспоминаниями, порой даже из детства. Такой тип мужчин может напоминать какого-нибудь добряка, с которым у девушки были хорошие отношения. «В некоторых случаях в неполной семье девочка, недополучившая образ отца в детстве, пытается бессознательно найти его в зрелом возрасте. Тут, если человек хочет в себе разобраться, необходима психотерапевтическая работа, своего рода интересные раскопки психики», – заключил Кульгавчук.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила, что мужчине легче похудеть, нежели женщине, поскольку этому способствует тестостерон, а также большая развитость мышечной массы. Она рассказала, как россиянам быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.

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    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    4 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области

    В ГАИ начали проверку из-за нарушения ПДД кортежем посла Польши

    Кортеж посла Польши грубо нарушил ПДД в Свердловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку по факту нарушения ПДД кортежем посла Польши в России Кшиштофа Краевского, сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что в ходе проверки будут установлены личности водителей и применены меры административного воздействия, передает РИА «Новости».

    Ранее на видео, опубликованном в местных СМИ, видно, как три машины с дипломатическими номерами пересекают двойную сплошную линию при развороте, а одна из них выезжает на встречную полосу. По имеющейся информации, Краевский находился в регионе с неофициальным визитом.

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    4 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле-казино в северной части острова, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

    По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.

    Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.

    Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.

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    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    4 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Спектакли с Романом Мадяновым отменили до конца лета
    Спектакли с Романом Мадяновым отменили до конца лета
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Роман Мадянов отменил все спектакли до конца лета из-за болезни, сообщил его коллега Павел Трубинер.

    В соцсети «ВКонтакте» он написал, что участие Мадянова в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» 27 августа в Москве пока под вопросом.

    Роман Мадянов сыграл более 200 ролей в кино, служил в Театре имени Маяковского. Он четырежды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Известен по ролям в сериале «Солдаты», «Великая», «СуперБобровы», фильмам «Левиафан», «По щучьему велению».

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    4 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    NYT: Все меньше украинцев готовы воевать с Россией
    NYT: Все меньше украинцев готовы воевать с Россией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Руководитель киевского бюро The New York Times Эндрю Крамер в подкасте издания заявил о снижении боевого духа среди украинских военных и нежелании призывников вступать в ряды ВСУ.

    Крамер в подкасте NYT на YouТube отметил, что желание воевать уменьшается. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «испытывает трудности с мобилизацией людей», передает ТАСС.

    По словам журналиста, украинские солдаты испытывают боевую усталость, а призывники всеми способами пытаются избежать мобилизации. Крамер подчеркнул, что мужчины боятся проверок на блокпостах, где могут быть военкомы. Кроме того, он уточнил, что сейчас даже существуют специальные приложения, отслеживающие перемещение военкомов.

    В качестве примера он привел приложение «Погода в Киеве», где предупреждения о дожде в определенных местах города могут сигнализировать о раздаче повесток.

    Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне сообщили, что сотрудники СБУ обязали настоятелей церквей склонять своих прихожан к вступлению в ряды ВСУ. 1 июня власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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    4 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление

    Политолог Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ

    Политолог оценил призывы Запада к ВСУ перейти в новое контрнаступление
    @ Diego Herrera Carcedo /Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Призывы к ВСУ перейти в контрнаступление являются ярким примером пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика. Так политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал публикацию американского журнала Foreign Policy о необходимости срочного контрнаступления ВСУ. По мнению собеседника, цель материала – поддержать градус милитаризма.

    «В западных СМИ периодически появляются материалы о подразделениях, которые украинская армия сосредотачивает на севере Харьковской области, а также под Днепром. Но резко выделяется американский журнал Foreign Policy, который заговорил о возможном контрнаступлении ВСУ», – отметил политолог Владимир Скачко.

    Публикацию он назвал «вбросом идиотизма в исполнении одаренного стратега». Цель материала, как считает собеседник, поддержать градус милитаризма. «Это яркий пример пропагандистской работы западных аналитиков, в которой зачастую отсутствует логика», – подчеркнул политолог. 

    «По версии Запада, боевые действия на Украине должны либо привести к стратегическому поражению России, либо к максимальному ущербу, который заставил бы Москву сесть за стол переговоров на чужих условиях. Но желания западных стратегов не отвечают интересам нашей страны. Более того, российские силы добились успеха на поле боя. На этом фоне в прессе и разводят пропагандистскую трескотню», – пояснил Скачко.  

    При этом не совсем понятно, какими силами украинской армии совершать контрнаступление. «Да, мобилизационный ресурс Украины еще не исчерпан, вопрос лишь в его качестве. ВСУ могут решить проблему численности армии за счет калек, городских сумасшедших, наркоманов, да кого угодно. Их зачислят в воинские части так называемой черной пехоты, а затем бросят на участки, где идут наиболее ожесточенные бои», – указал спикер, добавив, что участь этих бедолаг будет незавидной. 

    Вместе с тем эксперт допускает, что у Киева еще есть несколько наиболее мотивированных и подготовленных бригад. Другое дело, что и они несут большие потери. «Поэтому в то, что ВСУ в случае нового «контрнаступа» могут достичь каких-то ощутимых результатов, верится с трудом», – заключил Скачко. 

    Ранее издание Foreign Policy призвало ВСУ срочно развернуть контрнаступление и вернуть себе как можно больше территорий. Авторы статьи подчеркивают, что помощь США Украине не будет продолжаться вечно, но у Киева еще есть время, так как западное вооружение только начало поступать на фронт и в ближайшие месяцы объемы его поставок возрастут.

    Издание полагает, что украинские войска в любом случае не смогут нанести поражение Российской армии на поле боя, так что Киеву придется в будущем согласиться на переговоры, которые могут закончиться для Украины территориальными потерями. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, убеждены западные аналитики.

    При этом, по их мнению, способность Украины договориться о приемлемом послевоенном урегулировании зависит от ее военных успехов в течение следующих 18 месяцев. В Foreign Policy выделили три сценария завершения войны. Первый – Украина подпишет мирный договор на условиях РФ. Второй план предполагает, что ВСУ смогут вернуть часть территорий и Киев войдет в ЕС и НАТО. В третьем плане Украина останется нейтральной страной, но с западным оружием.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    4 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    СК затребовал ареста осквернивших памятник Жукову женщин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие подало ходатайство в Тверской суд Москвы об аресте двух женщин, написавших аббревиатуру ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову, сообщили в суде.

    Следствие требует арестовать Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову по делу о повреждении воинских мемориалов, сообщили в суде ТАСС.

    Женщины, по данным материалов дела, пришли к памятнику на Манежной площади в Москве с баллончиком краски и написали аббревиатуру ГУР. Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.

    По этой статье женщинам грозит до пяти лет колонии.

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    4 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    ВС России под Харьковом нанесли поражение пяти бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки поразили 42-й механизированную, 57-й мотопехотную, 82-й десантно-штурмовую бригады ВСУ, 36-й бригаду морской пехоты и 125-й бригаду теробороны под Харьковом, сообщило Минобороны.

    Группировка продолжила движение вглубь украинской обороны и поразила пять бригад украинских сил у Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков из 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 105 человек, машину ЗРК «Оса», американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ у Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Также она отразила контратаку украинских штурмовиков у Невского в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, три БТР, три гаубицы Д-20, гаубицу 2А65 «Мста-Б» и САУ 2С1 «Гвоздика».

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Дылеевки, Константиновки и Острого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 470 человек, две БМП и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии у Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 23-й, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, гаубицу М777, САУ 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Сторожевого в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 130 человек, две бронемашины.

    Коментарии (8)
    4 июня 2024, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    Путин призвал прекратить «вытягивать деньги из семей» за детские спортивные секции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские семьи с небольшими доходами не могут регулярно оплачивать занятия физкультурой и спортом для детей, эту проблему необходимо решить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    В стране наблюдается необоснованная коммерциализация физической культуры и массового спорта, отметил Путин, передает ТАСС. «Вот что происходит – вытягивание денег из российских семей», – сказал он.

    Для решения этой проблемы необходимо обратить внимание на то, как работает профильное законодательство, заявил Путин. «Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», – поручил глава государства.

    Необходимо, чтобы как можно больше россиян занимались спортом, государство должно финансировать мероприятия, направленные на решение этой задачи, подчеркнул Путин.

    Занятия спортом в России должны быть «максимально бесплатными». «Все остальное – это творчество. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша абсолютная задача», – сказал он.

    Ранее Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день».

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    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

    Коментарии (34)
    4 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    Эйдельштейн официально признан сыном Жириновского
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна о признании его сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского.

    Это была не первая попытка Эйдельштейна добиться признания отцовства через суд – он получил отказ в августе прошлого года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

    Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского – Вольфа Эйдельштейна. Политик представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

    В прошлом году Эйдельштейна заподозрили в нанесении побоев полицейскому.

    Коментарии (6)
    4 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    Названы цели Запада при проведении конференции по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники международной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, договорились о разработке конкретных шагах для будущих переговоров с участием представителей власти России, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа, участники договорились предпринять конкретные шаги, которые могут послужить мерами по укреплению доверия  и привести к дальнейшему участию представителей РФ в переговорах, передает ТАСС.

    В документе говорится, что также необходимо участие «всех сторон» конфликта в переговорах для того, чтобы положить конец конфронтации. Отмечается, что речь пойдет о мерах, связанных с обеспечением ядерной и продовольственной безопасности. Кроме того, в проекте документа уточняется, что объекты атомной энергетики должны быть в безопасности, а само применение ядерного оружия недопустимо. Участники встречи также призовут к обеспечению свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Владимир Зеленский и его западные друзья принялись лично обзванивать лидеров стран – членов СНГ, призывая их принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, однако приехать на «сходку» все отказались.

    Коментарии (3)
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    Капризный ребенок НАТО собрался в БРИКС

    Турция захотела вступить в БРИКС. Этот вопрос будет обсуждаться на скорой встрече министров иностранных дел содружества в Нижнем Новгороде. Зачем стране – участнице НАТО, которая десятки лет стоит в очереди на вступление в Евросоюз, понадобилось сблизиться с БРИКС и к каким последствиям это может привести? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Беглые противники Лукашенко похоронили сами себя

    Сбежавшие из Белоруссии политические противники Лукашенко – белорусская оппозиция в эмиграции во главе со Светланой Тихановской – решили показать «пример демократии». Оппозиционеры провели выборы, пытаясь создать нечто вроде параллельного парламента «в изгнании». Результат этой процедуры оказался фатальным и для самой Тихановской, и для всей беглой белорусской оппозиции в целом. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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