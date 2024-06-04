Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.10 комментариев
В Минобороны заявили о подготовке НАТО новых прокси-войн против России
Подготовка США и другими странами НАТО «новых прокси-войн» является одной из военных угроз для будущего России, заявили генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов.
В статье Колесникова и Круглова в журнале Минобороны «Военная мысль» указывается, что новые силы США и НАТО размещаются в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции, передает ТАСС.
Колесников и Круглов полагают, что речь идет о подготовке указанных стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией. В частности, не исключена «провокация по блокированию Калининградского особого района».
Колесников возглавляет 12-е Главное управление Минобороны, которое отвечает в том числе за готовность к применению ядерного арсенала России.
Кроме того, заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале, отметил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на острове Борнхольм в Балтийском море создает угрозу для сил и объектов Балтийского и Северного флотов.
Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.