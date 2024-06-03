Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Врио президента Ирана решил не участвовать в выборах
Врио президента Ирана отказался выдвигать свою кандидатуру на выборах
Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, несмотря на призывы своих сторонников, не примет участия в президентских выборах, пишут иранские СМИ.
Мохбер предпочел не выдвигать свою кандидатуру, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
В мае вертолет американского производства с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Власти Ирана исключили версию о диверсии.