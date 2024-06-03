Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Призывавший бить по избирательным участкам в России Сидельников объявлен в розыск
МВД объявило в розыск призывавшего бить по избирательным участкам в России Сидельникова
Политика Андрея Сидельникова, против которого в России заведено дело о терроризме, объявлен в розыск российским МВД, соответствующая запись появилась в базе данных ведомства.
В записи указан Андрей Александрович Сидельников 1975 года рождения, передает ТАСС.
Он разыскивается в рамках уголовного дела, но не указывается, по какой статье.
Источник в правоохранительных органах указывал ранее, что против Сидельникова завели дело о терроризме. Он призывал в ходе так называемого «Съезда народных депутатов» бить по избирательным участкам в день выборов в России с помощью беспилотников.
В ноябре 2023 года он в ходе «Съезда», организованного иноагентом Ильей Пономаревым, заявил, что необходимо собирать средства на закупку беспилотников для этих целей.
Против Пономарева также заведены несколько дел из-за связей с украинскими спецслужбами.
Сидельников являлся одним из руководителей партии «Либеральная Россия», созданной олигархом Борисом Березовским. В 2007 году он переехал в Британию и получил там политическое убежище.