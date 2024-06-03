Призывавший бить по избирательным участкам в России Сидельников объявлен в розыск

МВД объявило в розыск призывавшего бить по избирательным участкам в России Сидельникова

Tекст: Алексей Дегтярев

В записи указан Андрей Александрович Сидельников 1975 года рождения, передает ТАСС.

Он разыскивается в рамках уголовного дела, но не указывается, по какой статье.

Источник в правоохранительных органах указывал ранее, что против Сидельникова завели дело о терроризме. Он призывал в ходе так называемого «Съезда народных депутатов» бить по избирательным участкам в день выборов в России с помощью беспилотников.

В ноябре 2023 года он в ходе «Съезда», организованного иноагентом Ильей Пономаревым, заявил, что необходимо собирать средства на закупку беспилотников для этих целей.

Против Пономарева также заведены несколько дел из-за связей с украинскими спецслужбами.

Сидельников являлся одним из руководителей партии «Либеральная Россия», созданной олигархом Борисом Березовским. В 2007 году он переехал в Британию и получил там политическое убежище.