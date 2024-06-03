Российские инвесторы подали более миллиона заявок на обмен замороженных активов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Инвестпалата» завершила прием заявок от отечественных инвесторов на обмен восьмого мая. С 3 июня по 5 июля будут принимать заявки от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг, передает РИА «Новости».

Пул предложения нерезидентам включает более 2 тыс. тысяч наименований иностранных ценных бумаг, среди которых акции Alphabet, Tesla и Microsoft. 60% пула составили акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, а 40% – паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции.

«Инвестпалата» сформировала 100 максимально идентичных лотов, средняя стоимость одного из них – 353,1 млн рублей. Эта сумма равна единой стартовой ставке каждого лота. Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать их возможно лишь для повышения цены.

После того, как организатор торгов получит от нерезидентов заявки, он определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Финальная цена реализации каждой ИЦБ будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта, выраженной в рублях по курсу Центробанка на ту же дату.

Деньги за проданные ИЦБ переведут на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний паевых инвестиционных фондов для перечисления продавцам – физическим лицам резидентам. Непроданные иностранные бумаги не спишут со счетов депо их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов вернут на их рублевые счета (включая счета типа «С»).