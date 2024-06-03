Россия направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»

Россия направила новые запросы США, Германии, Франции и Кипру по терактам на «Северных потоках»

Tекст: Ольга Никитина

По словам Иванова, Россия уже передала этим странам имеющиеся факты, но они «не расследовали обстоятельства финансирования и иного содействия терактам», передает РИА «Новости».

В ФРГ же, по словам Иванова, «уклоняются от исполнения обязательств по сотрудничеству» с Россией в этом вопросе.

Генпрокуратура напоминает, что все эти страны являются участниками международных конвенций о борьбе с терроризмом, и поэтому «обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний».

В новых запросах Россия призывает эти страны «начать исполнять международные обязательства по противодействию терроризму, организовать расследование противоправной деятельности и привлечь виновных к уголовной ответственности».

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о расследовании терактов на «Северных потоках» станут индикатором того, кто стоит за этими взрывами.