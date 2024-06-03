Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Россия направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»
Россия направила новые запросы США, Германии, Франции и Кипру по терактам на «Северных потоках»
Генпрокуратура России направила дополнительные запросы в США, Германию, Францию и Кипр, требуя от них расследовать теракты на «Северных потоках». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По словам Иванова, Россия уже передала этим странам имеющиеся факты, но они «не расследовали обстоятельства финансирования и иного содействия терактам», передает РИА «Новости».
В ФРГ же, по словам Иванова, «уклоняются от исполнения обязательств по сотрудничеству» с Россией в этом вопросе.
Генпрокуратура напоминает, что все эти страны являются участниками международных конвенций о борьбе с терроризмом, и поэтому «обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний».
В новых запросах Россия призывает эти страны «начать исполнять международные обязательства по противодействию терроризму, организовать расследование противоправной деятельности и привлечь виновных к уголовной ответственности».
Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о расследовании терактов на «Северных потоках» станут индикатором того, кто стоит за этими взрывами.