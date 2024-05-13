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Краснов: Ответы стран на запросы о «Северных потоках» покажут, кто стоит за терактами
Генпрокурор Краснов: Ответы стран на запросы о «Северных потоках» покажут, кто стоит за терактами
Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о расследовании терактов на «Северных потоках» станут индикатором того, кто стоит за этими взрывами, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
Как указал Краснов, Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству. Он привел в пример многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах «Северные потоки», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование этих преступлений напрямую затрагивает исполнение международных конвенций о борьбе с терроризмом 1997 и 1999 годов.
Краснов считает, что их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада саботировали предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».