Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Свидетели рассказали о нападении со стрельбой в Балашихе
Очевидица нападения со стрельбой в Балашихе рассказала подробности
В Балашихе неизвестные напали на мужчину и открыли по нему огонь, ему пришлось укрыться от них в своей машине, рассказала очевидица происшествия.
Нападавшие находились в состоянии опьянения «или еще под чем-то», они «много до кого докапывались», сказала собеседница «Газеты.Ru».
Местный житель шел домой, когда они напали на него, после этого он вышел к автомобилю и сел в него. В этот момент подозреваемые начали кричать на него. Один из них передал пистолет второму, потом был выстрел. Водитель поехал, а один из нападавших побежал за машиной.
Также атаковавшие «докапывались» до женщины с ребенком. Полицейские, задержавшие их, сообщили, что утром мужчин отпустят.
Собеседница со ссылкой на соседей отметила, что один из подозреваемых проживает в жилом комплексе, где происходили события.