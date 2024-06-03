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Российские военные сбили украинский вертолет
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» Западной группировки российских войск уничтожил вертолет ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
«Только в течение последнего месяца данным расчетом ЗРК «Тор-М2» были поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен 1 вертолет ВСУ на расстоянии около 30 километров», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.
Также в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК «Тор-М2» осуществляют мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 километров вокруг своей боевой машины.
Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой – чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент.