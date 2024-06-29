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    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

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    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня

    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе». По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

    28 июня 2024, 06:22 • Новости дня
    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом

    CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом

    Демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой американского государства Дональдом Трампом привело к панике в Демократической партии, сообщил CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».

    По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.

    NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».

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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    28 июня 2024, 09:09 • Новости дня
    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя

    CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

    Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Две трети зрителей предвыборных дебатов в США выразили мнение, что экс-президент Дональд Трамп переиграл действующего главу Белого дома Джо Байдена, следует из проведенного каналом CNN опроса.

    Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».

    В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.

    Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

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    28 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    @ Andres Kudacki/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Весь мир наблюдал за президентскими дебатами в США, которые состоялись в минувший четверг, и «словил кринж», пишут американские СМИ.

    В статье Politico для описания эмоций, которые вызвала дискуссия Джо Байдена и Дональда Трампа, используется молодежный термин «кринж», описывающий чувство неловкости и стыда – но не за свои, а за чужие действия или слова.

    В публикации говорится, что Трамп «делал свои типичные чудные заявления», а «слабость» Байдена все больше бросалась в глаза.

    «Трамп чудовищно врет. С другой стороны, мы, по крайней мере, поняли, что он говорит», – сказал изданию неназванный западный дипломат, который не исключил, что прошедшие дебаты стали «поворотным моментом» для Байдена.

    Politico пишет, что реакция на выступление Байдена, вероятно, связана с высокими ожиданиями: казалось, что он «будет выглядеть более сильным и энергичным». К концу дебатов, продолжает газета, «появились сомнения, что кто-либо из них способен возглавить страну».

    Европейский дипломат, имя которого не раскрывается, заявил изданию, что дебаты представили Америку на международном уровне «не лучшим образом». Возникли риски «констатировать очевидное», добавил он.

    Ни один из кандидатов, по оценке издания, «не продвинулся вперед с точки зрения сути политики». Не были сформулированы новые идеи о том, как «остановить войны в Европе и на Ближнем Востоке». Трамп «преувеличивает» масштабы проблем во внешней политике, а Байден и вовсе не смог изложить свою точку зрения, приводит издание слова другого европейского дипломата.

    Издание признает, что Трамп, по некоторым оценкам, выглядел более энергичным, чем Байден, и высказывался «более четко, даже когда искажал факты». Приводятся в статье слова африканского дипломата, который отметил, что именно Трамп больше похож на человека, с которым можно вести дела.

    При этом «главным разговором того вечера среди дипломатов стало то, каким деревянным и усталым показался Байден», пишет Politico. «Не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», – отметил европейский чиновник.

    Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Байден настолько плохо показал себя в ходе дискуссии с Трампом, что вторые дебаты могут не состояться.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    28 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

    По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.

    Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.

    Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».

    Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    28 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах

    Politico: Демпартию США может спасти лишь отказ Байдена от участия в выборах

    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет Politico.

    У Демпартии США есть способ заменить провалившегося на дебатах Байдена, а для этого необходимо, чтобы Байден сам отказался от участия в гонке, отмечает газета Politico.

    Издание подчеркивает, что в данный момент демократы уверены в необходимости замены действующего главы государства. Известно, что подобный способ смещения президента не применялся десятилетиями.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной.

    Коментарии (9)
    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


    Коментарии (11)
    28 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    Байдена под ручку увели после дебатов с Трампом
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Действующему президенту США Джо Байдену потребовалась помощь, чтобы уйти со сцены после предвыборных дебатов на телеканале CNN с республиканцем Дональдом Трампом.

    Трамп после дебатов быстро ушел со сцены, а Байден, как пишет New York Post, «будто застыл». Это продолжалось, пока супруга демократа Джилл Байден не взяла его за руку и не увела со сцены, передает РИА «Новости».

    Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

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    27 июня 2024, 08:21 • Новости дня
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американцам нужно вспомнить о гибели из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя Лизы Кирнос во время президентских выборов в ноябре, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

    «Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

    Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.

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    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

    Коментарии (7)
    29 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    @ Will Lanzoni/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Британские министры предлагают руководству Демократической партии США рассмотреть возможность выдвижения другого кандидата на пост президента страны вместо Джо Байдена, сообщает Telegraph.

    По информации издания, британские министры считают, что более молодой кандидат будет иметь больше шансов на победу в выборах, чем Байден. Неназванные источники газеты высказывают разные предложения, в том числе «избавиться» от Байдена или «быстро его поменять», передает РИА «Новости» слова обозревателей Telegraph.

    Напомним, Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (8)
    28 июня 2024, 08:30 • Новости дня
    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»

    Politico: Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах

    Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Представители Демпартии США после провальных для Джо Байдена дебатов с республиканцем Дональдом Трамп на канале CNN перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной. Об этом сообщили источники газеты Politico.

    По информации издания, демократы «впали в панику» из-за итогов дебатов и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить» – замену действующего кандидата кем-то другим, передает ТАСС.

    «Байден должен уйти», – подчеркнул один из источников Politico.

    Ранее штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.

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    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

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    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

    В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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