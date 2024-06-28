Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов

Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

Tекст: Илья Абрамов

«С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

«В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

«Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

«После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

«Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.