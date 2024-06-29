Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.4 комментария
МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом, сообщил глава миссии организации на Украине Гэвин Грей.
При этом Грей сообщил, что активизировались переговоры Украины с держателями гособлигаций страны для реструктуризации долга. МВФ полагает, что Киев будет предпринимать шаги в рамках своей «стратегии и завершит реструктуризацию в предстоящие недели», передает РИА «Новости».
Напомним, Bloomberg сообщало, что США не договорились с Киевом о реструктуризации 20-миллиардного долга, первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга ничем не закончился.