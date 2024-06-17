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Bloomberg: США не договорились с Киевом о реструктуризации миллиардного долга
Первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга Украины на сумму более 20 млрд долларов ничем не закончился.
По информации агентства Bloomberg, кредиторы не получали никаких выплат от Украины с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Срок этого моратория истекает 1 августа, передает RT.
До этого отмечалось, что министр финансов Украины Сергей Марченко призвал стороны продолжать продуктивные переговоры и отметил необходимость существенного улучшения условий погашения долга Украины.
Как сообщалось ранее, МВФ пообещал в ближайшие недели принять решение о новом транше Киеву.