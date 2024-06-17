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    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    17 июня 2024, 15:42 • Новости дня

    Bloomberg: США не договорились с Киевом о реструктуризации миллиардного долга

    Bloomberg: США не договорились с Киевом о реструктуризации миллиардного долга
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга Украины на сумму более 20 млрд долларов ничем не закончился.

    По информации агентства Bloomberg, кредиторы не получали никаких выплат от Украины с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Срок этого моратория истекает 1 августа, передает RT.

    До этого отмечалось, что министр финансов Украины Сергей Марченко призвал стороны продолжать продуктивные переговоры и отметил необходимость существенного улучшения условий погашения долга Украины.

    Как сообщалось ранее, МВФ пообещал в ближайшие недели принять решение о новом транше Киеву.


    17 июня 2024, 07:24 • Новости дня
    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов

    Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы

    Небензя рассказал, как Россия отреагирует на конфискацию активов
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны Запада перейдут от угроз к действиям и решат конфисковать российские активы, Москва применит в ответ «все доступные инструменты» защиты, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил, что Россия считает любые попытки конфискации как самих активов, так и прибыли от них «грубейшим нарушением принципов и норм международного права». В частности, по мнению Москвы, речь пойдет о нарушении «принципа суверенного равенства государств», который подразумевает «иммунитет государственной собственности и активов», передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством».

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    16 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    @ Michael Buholzer/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии украинский лидер Владимир Зеленский.

    Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.

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    17 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

    Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква попытался объяснить, почему целый ряд стран отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии.

    Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.

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    17 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта

    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Только приемлемые для обеих сторон конфликта на Украине варианты урегулирования могут привести к прочному миру, поэтому Индия решила избегать ассоциации с любыми итоговыми документами конференции в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.

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    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    17 июня 2024, 00:40 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе

    Украинский языковой омбудсмен Креминь пообещал «жесткую реакцию» на скандал из-за русского языка в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с инцидентом, который произошел на бизнес-мероприятии в Одессе из-за использования одним из участников русского языка, последует «жесткая реакция», заявил уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь.

    Как заявил Креминь, «одесский языковой скандал» является «классической историей о граблях, на которые наступили организаторы». По его словам, они «нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса», за что «будут наказаны». Креминь подчеркнул, что на ситуацию должно отреагировать и местное руководство, передает РИА «Новости».

    Напомним, участниц мероприятия, которые требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский, вывели из зала.

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    17 июня 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность

    Столтенберг сообщил о консультациях стран НАТО по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность

    Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг сказал, что не станет раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить». Он пояснил, что транспарентность дает возможность подать «прямой сигнал», что НАТО – «ядерный альянс», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Как заверил генсек, НАТО стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Особую тревогу у Столтенберга вызывает Китай, поскольку «в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией – двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России».

    Сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО», сообщил он.

    Напомним, Россия заявила, что не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

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    17 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    Китайский дипломат одной картинкой высмеяла Запад
    Китайский дипломат одной картинкой высмеяла Запад
    @ CGMeifangZhang

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала картинкой различие между G7 и остальным миром.

    «G7 = весь мир?» – написала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Мейфан под картинкой, отображающей реальные размеры стран «Большой семерки», передает канал «360».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.

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    16 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего главу государства Джо Байдена, застывшего сразу после встречи со сторонниками.

    В социальных сетях появилось видео, на котором Байден и Обама на сцене прощаются с гостями мероприятия в Лос-Анджелесе. В момент, когда Обама махал рукой и шел по направлению к выходу, Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент бывший президент взял действующего за руку и повел со сцены, передает РИА «Новости».

    Ранее была опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

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    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    17 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Как говорится в сообщении, ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения ГОЗ, передает ТАСС. Там добавили, что после проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.

    Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина сегодня очень востребована в ходе СВО и позволяет летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов, для чего совершенствуются технологические и бизнес-процессы, находятся дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаются на заводы новые сотрудники. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников.

    Напомним, 5 апреля новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

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    17 июня 2024, 05:53 • Новости дня
    Белый дом попытался объяснить ситуацию с застывшим на сцене Байденом

    Белый дом объяснил ситуацию с застывшим на сцене Байденом его желанием осмотреть толпу

    Белый дом попытался объяснить ситуацию с застывшим на сцене Байденом
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Джо Байден не застыл на сцене, а просто несколько секунд осматривал аплодирующую толпу, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс.

    Бэйтс считает, что СМИ, которые пытаются увидеть в поведении Байдена что-то «неправильное» просто «не могут принять лидерство», которое обеспечивает «сильнейший экономический рост» и уменьшение «уровня насильственных преступлений», передает РИА «Новости».

    Напомним, экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего главу государства, застывшего сразу после встречи со сторонниками.


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    17 июня 2024, 01:53 • Новости дня
    Подростки в Киеве напали на темнокожего сотрудника посольства США

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве подростки напали на темнокожего сотрудника посольства США, использовав против него перцовый баллончик, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в четверг. Трое 13-летних подростков в магазине из «хулиганских побуждений» использовали перцовый баллончик против темнокожего сотрудника службы безопасности посольства. Открыто уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В 2021 году карманники обокрали сотрудницу американского посольства в Киеве. В 2020 году сотрудница посольства США на Украине была убита  в Киеве.

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    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

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