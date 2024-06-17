Bloomberg: США не договорились с Киевом о реструктуризации миллиардного долга

Tекст: Максим Попов

По информации агентства Bloomberg, кредиторы не получали никаких выплат от Украины с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Срок этого моратория истекает 1 августа, передает RT.



До этого отмечалось, что министр финансов Украины Сергей Марченко призвал стороны продолжать продуктивные переговоры и отметил необходимость существенного улучшения условий погашения долга Украины.



Как сообщалось ранее, МВФ пообещал в ближайшие недели принять решение о новом транше Киеву.





