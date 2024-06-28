ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в результате поражены объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинских оборонных предприятий, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры, где накапливалось переданное Западом оружие, а также места хранения и цеха сборки ударных беспилотников ВСУ и безэкипажных катеров.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Также Минобороны сообщило, что военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи.