Британские ВМС сообщили об инциденте с судном в Красном море

России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.3 комментария
России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.3 комментария
В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.7 комментариев
Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.10 комментариев
CNN сообщил о панике в Демократической партии США после дебатов Байдена с Трампом
По данным CNN, в Демократической партии «агрессивная паника». Одни источники говорят, что у демократов «проблемы», другие используют гораздо более грубые выражения, передает РИА «Новости».
По данным канала, Трамп говорил чуть больше 40 минут, Байден – чуть меньше 36. Байден зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.
NBC приводит мнение политического аналитика, который заявил, что «демократы только что совершили коллективное самоубийство». По его словам, «Байден хрипел, казался уставшим и бормотал», подтверждая «то, что все избиратели уже поняли». «Президент Байден не может победить. Эти дебаты стали гвоздем в его политический гроб», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на дебатах Трамп счел выдвинутые Россией условия мира на Украине неприемлемыми. Байден в ходе дебатов заявил, что в случае победы России над Украиной якобы возникнет угроза для Белоруссии. Трамп назвал главу Белого дома «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».
«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей», – заявила она, передает ТАСС.
По словам Захаровой, в основе политики, идеологии и философии большинства стран мира лежат традиционные ценности. Однако она также отметила, что «огромное количество людей, живущих под гнетом либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться».
«Говоря о «чужих», мы не имеем в виду границы, названия государств или режимов», – пояснила Захарова. «Чужие – это не те, кто отличается от нас, а те, кто агрессивно навязывает свою идеологию, желая разрушить наши представления об истинных ценностях».
Ранее сообщалось, что 83-летний ветеран Александрс Димитриевс, уехавший из Латвии, получил вид на жительство в России.
Космическое командование США заявило о разрушении российского спутника «Ресурс П»
В заявлении командования утверждается, что спутник «Ресурс П» якобы развалился на 100 кусочков 26 июня, никакой угрозы нет, передает ТАСС.
В Роскосмосе же заявили, что аппарат выведен из эксплуатации еще два года назад.
Космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для высокодетального оптико-электронного наблюдения за Землей в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок работы составляет пять лет.
Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области
Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».
До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.
Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.
Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».
По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.
Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.
Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.
Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.
В публикации Times говорится, что сбежавшие из России депутаты якобы готовят «план по свержению Кремля», который представят на саммите НАТО в Вашингтоне. «Более 60 политиков в изгнании» обсуждали его в ходе прошедшей на этой неделе встрече в Варшаве, передает РИА «Новости».
По данным газеты, план состоит из семи пунктов, он предусматривает призывы к Западу увеличить количество антироссийских санкций, поддержать действия по дестабилизации обстановки и увеличить объемы поставляемого Киеву оружия. Речь также идет об убийствах представителей власти и попытке ее силовой смены, утверждает издание.
Указывается, что за планом стоят экс-депутаты, в том числе Илья Пономарев (признан иноагентом в России), которые связаны с запрещенной в России террористической организацией «Легион «Свобода России» и группировкой «Национальная республиканская армия». Последняя ранее взяла на себя ответственность за убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».
В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.
Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.
Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.
Москалькова: Уехавшим из России популярным людям не нужна помощь омбудсмена
По ее словам, от популярный людей, которые уехали из России, в ее адрес обращений не поступало, их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна помощь федерального российского омбудсмена, передает РИА «Новости».
Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили, что актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом) грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган.
Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.
Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.
В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.
Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.
FT: США и Израиль обсуждают поставку комплексов ПВО Patriot Киеву
Как пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, предполагается, что сначала комплексы будут переданы Израилем США, а позже они окажутся в распоряжении Украины. Отмечается, что в настоящее время сделка еще не финализирована, однако подобный шаг будет знаменовать изменение подхода Израиля к отношениям с Россией, передает ТАСС.
Ранее власти США приняли решение передать Украине все производимые в настоящее время системы ПВО Patriot и NASAMS.
Глава МВФ Георгиева скептически оценила перспективы США по сокращению госдолга
Георгиева отметила, что не только США, но и Европе, а также странам с развивающейся экономикой необходимо принять меры «по созданию пространства для будущих фискальных операций», передает РИА «Новости».
МВФ видит возможности для достижения этих целей и считает, что сейчас самое подходящее время для их реализации. «Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем», – подчеркнула Георгиева.
Директор-распорядитель сообщила, что МВФ прогнозирует только одно снижение процентной ставки ФРС США до конца 2024 года и несколько сокращений в 2025 году.
Одновременно с этим, в докладе МВФ по итогам ежегодного обзора американской экономики подчеркивается необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП, сообщает ТАСС.
«Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций по 4-й статье в 2019 году», – отмечается в документе.
По мнению фонда, «такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики».
Кроме того, по мнению фонда, вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать многостороннюю торговую систему.
Накануне американский инвестор предупредил о грядущем мировом экономическом спаде.
Мятежный генерал Суньига объяснил неудачу переворота в Боливии логистическими проблемами
Прада рассказала, что во время допроса генерал заявил, что цели мятежа не были достигнуты из-за того, что не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.
Напомним, в Боливии задержаны трое военачальников, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота.
TRT Haber: Армия Турции готова к любым сценариям, включая третью мировую войну
Как передает TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны, ведомство проводит оценку турецкой обороны и безопасности и обновляет все планы в свете актуальных оценок безопасности. По словам источника, Турция является одной из самых подготовленных стран, передает ТАСС.
Он уточнил, что турецкие ВС являются динамичной армией, ведущей непрерывную деятельность в ряде регионов. Источник добавил, что армия Турции в настоящее время занимается проверкой планов, логистики, а также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира.
«Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», – пояснил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.
Ле Пен: Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае избрания Барделлы премьером
В интервью изданию Le Telegramme Ле Пен заявила, что титул Верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр страны распоряжается казной, передает ТАСС.
Политик полагает, что Барделла в случае избрания премьером установит красные линии, лишив Макрона возможности отправить французских военных на Украину.
Ранее Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину.