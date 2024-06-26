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    Почему дешевеют новые автомобили
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    Кэмерон рассказал Вовану и Лексусу о приглашении Украины в НАТО
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас
    В Махачкале задержан мужчина за шутку о перестрелке
    Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    4 комментария
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    19 комментариев
    26 июня 2024, 10:43 • Новости дня

    Экипаж танкера «Совкомфлота» спас 19 моряков тонущего судна в Аденском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж танкера российского «Совкомфлота», получив сигнал от терпящего бедствие судна в Аденском заливе, изменил курс, направился в район бедствия и спас 19 моряков тонущего судна, сообщила компания.

    Как говорится в сообщении, 23 июня танкер «Совкомфлота» «НС Африка», следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун, получил сигнал бедствия от терпящего бедствие танкера Lavant, передает РИА «Новости». Экипаж российского танкера изменил курс и спас 19 моряков, среди которых оказались граждане Мьянмы, Индии, Индонезии и Бангладеш, которых подняли на борт и накормили.

    После завершения спасательной операции танкер проследовал в направлении Суэцкого канала, спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня.

    Напомним, в воскресенье Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил, что судно подало сигнал бедствия в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от прибрежного йеменского города Ништун.

    25 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Секретный американский подводный дрон нашли на Google Maps

    Секретный прототип американского подводного дрона нашли на Google Maps

    Секретный американский подводный дрон нашли на Google Maps
    @ Northrop Grumman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи Google Maps обнаружили на одной из военно-морских баз в Калифорнии секретный прототип американского подводного беспилотника Manta Ray, пишет газета New York Post.

    По данным New York Post, изображение подводного дрона по-прежнему можно найти на картах Google, передает РИА «Новости».

    Manta Ray – это беспилотный подводный аппарат (БППА), разработанный американской оборонной компанией Northrop Grumman. Одной из его особенностей является способность «впадать в спячку» на дне моря, оставаясь там в течение длительного времени без необходимости дозаправки, отмечает газета.

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    25 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте, об этом он сказал в интервью изданию Time.

    Интервью проходило в кабинете Ермака. Журналист спросил у него о целях Киева в противостоянии с Россией. Тогда Ермак показал керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль, передает РИА «Новости».

    «Это цель», – ответил Ермак.

    Напомним, после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    25 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Украинский военный по навигатору привез танк на российские позиции
    Украинский военный по навигатору привез танк на российские позиции
    @ Михаил Маркив/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Водитель буксировочного тягача с танком ВСУ, следуя указаниям навигатора, попал вместо украинских на позиции российских военных.

    Об этом украинские блогеры пишут в социальных сетях, сообщает «Московский комсомолец».

    По их данным, водитель ВСУ направлялся к передовой линии в зоне боевых действий, чтобы доставить танк Т-64БМ в войска. Однако путеводитель привел его прямо к российским военным. В итоге водитель был взят в плен, а танк и тягач были уничтожены.


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    25 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Лавров сформулировал требования к Западу для начала переговоров по Украине

    Лавров: Россия готова разговаривать по Украине, но не на ультимативной основе

    Tекст: Ольга Никитина

    Разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались Киеву со стороны Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с белорусскими студентами.

    Россия, по его словам, признательна тем странам, что отстаивают линию о бессмысленности «посиделок», если Москва не участвует в такого рода встречах, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил, что разговор по Украине следует начать с чистого листа, без каких-либо заготовок, которые бы подсовывались со стороны Запада. Либо Запад должен предоставить России реалистичную картину своего видения того, как можно достичь урегулирования конфликта на Украине, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой. В Кремле заявляли ранее, что предложения президента Владимира Путина открывают возможность сразу положить конец конфликту на Украине.

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    25 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    На Украине пересчитали мобилизационный резерв

    МО Украины: К призыву годны 1,1 млн военнообязанных

    На Украине пересчитали мобилизационный резерв
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных, сообщил спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире канала «Армия ТV».

    По его словам, информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+».

    По его словам, это важная информация, потому что много тех, кто имеет право на отсрочку, то есть 1,1 млн могут быть мобилизованными и встать в ряды сил обороны, передает ТАСС.

    Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, при этом речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    25 июня 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из опубликованного видео ясно, что некоторые отдыхающие на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ пытались укрыться от осколков в ближайшем кафе.

    После взрывов посетители заведения легли на пол, пытаясь спастись, затем в кафе забежали другие отдыхающие. Однако они быстро покинули заведение, бросившись на улицу, подальше от береговой линии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Тelegram-канал Baza.


    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

    Корреспондент газеты ВЗГЛЯД прибыл в город в день трагедии – и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

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    25 июня 2024, 22:15 • Новости дня
    Эксперт рассказала, где россияне лечат зубы и пересаживают почки

    Эксперт Соколов назвала самые популярные у россиян направления медицинского туризма

    Эксперт рассказала, где россияне лечат зубы и пересаживают почки
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С кардиологическими проблемами россияне едут в Новосибирск, полный check up можно сделать в Краснодаре, в Белоруссии лечат зубы и ставят импланты, в Китае – передовая онкология, а в Индии – дешевая и качественная трансплантация органов, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт и автор книг по медицинскому туризму Татьяна Соколов.

    «И россияне, и иностранцы делают в России ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), потому что у нас оно на очень высоком уровне. В основном все пользуются услугами клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. И благодаря гибкому законодательству (а у нас есть и банк донорской спермы, и донорских яичников), статистика по этому направлению очень хорошая. Также востребована пластическая хирургия – к нам даже из Европы приезжают, потому что у них эти услуги очень дорогие», – говорит Татьяна Соколов.

    Она подчеркивает, что большинство пациентов, конечно, едут в Москву и Санкт-Петербург, так как здесь самые опытные врачи в стране. И хотя цены на лечение на порядок выше, нежели в других регионах, пациенты в двух столицах получают высококачественное и высокотехнологичное обследование и лечение. За офтальмологическими услугами и лечением онкологии также приезжают в Москву и Петербург. При этом Татьяна Соколов отмечает, что сейчас в Волгограде тоже очень высокий уровень медицинских центров, медики там работают на высокотехнологичных аппаратах.

    «Из Казахстана едут лечиться в Краснодар и Новосибирск. На Кубань приезжают делать полный check up организма (обширное обследование для ранней диагностики заболеваний), востребованы многие направления. А Новосибирск славится сильной кардиологией – там находится знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина. Востребованы в этом городе также травматология и ортопедия», – делится специалист.

    В Сибирь едут россияне со всех регионов, а также иностранцы приезжают в стационары на озеро Байкал, где проводится лечебное голодание. За границей подобные практики встречаются крайне редко и стоят «безумно дорого», отмечает эксперт.

    «По стоматологии в основном поступают запросы на Беларусь – там дешевле, чем у нас, и качество не уступает. В Белоруссии современное оборудование, зубные импланты отличные ставят, используют хорошие материалы. Еще популярны такие направления, как Армения и Грузия – туда многие едут на пластику, по онкологии и стоматологии тоже обращаются», – рассказывает Татьяна Соколов.

    В сфере трансплантации волос бесспорным лидером в Европе по соотношению цены и качества все еще остается Турция, делится эксперт. Данная услуга в среднем стоит 1,5 тыс. долларов. А организованный медицинский тур с отелем, трансфером и переводчиком – около 2,5 тыс. долларов. Такой цены, по словам собеседницы, больше нет нигде – данная услуга в европейских городах стоит от 10 тыс. евро.

    «В кардиологии известны на весь мир специалисты из Италии, но обычно мы туда не направляем, потому что и в нашей стране данная сфера сильная. Израиль тоже остается в топе, в том числе и по онкологии, но туда сейчас едут не очень охотно, поскольку ведутся военные действия, да и безумно дорого. Израильтяне сейчас стали дороже, чем Германия», – объясняет специалист.

    Также активно развит медицинский туризм по азиатскому направлению, продолжает эксперт. Сингапур, например, востребован в основном среди обеспеченных пациентов, туда обращаются за самыми разными услугами, но в основном по онкологии, офтальмологии и за обычным check up. Южная Корея лидирует в сфере пластических операций – ринопластика (пластика носа), маммопластика (пластика груди) и другие.

    «Очень много онкологических запросов на Китай, потому что там инновационная медицина. Мы, например, уже много лет работаем с госпиталем Фуда, который находится в городе Гуанчжоу. Там адекватные цены, а лечение на уровне передовых российских клиник. Индия – тоже популярный запрос, в основном по лечению гепатита С. И трансплантацию органов, например, почек и печени, там проводят достаточно дешево и качественно», – заключила Татьяна Соколов.

    Летом прошлого года израильская Ассоциация медицинского туризма (IMTA) провела исследование, согласно которому количество российских граждан, которые приехали в страну на лечение, возросло на 40%. Уточняется, что люди обращаются за вторым мнением и подтверждением ранее выявленных диагнозов.

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    25 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).

    ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    25 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

    Инцидент произошел сегодня днем над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-34, который совершал плановый полет на высоте 7000-8000 метров, передает РИА «Новости»

    «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркнул генерал-майор Попов.

    Ранее сообщалось, что в Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу. Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться.

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    25 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Террористку Трепову этапировали в колонию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденную за теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, перевезли из СИЗО Петербурга в место отбывания наказания.

    Об этом заявил ее адвокат Даниил Берман в интервью «Известиям» во вторник, не раскрывая подробностей, передает ТАСС.

    Перевозка произошла 24 июня. 25 января ей было назначено 27 лет исправительного лагеря общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей.

    Треповой были предъявлены обвинения по трем статьям: «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов». Кроме того, она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.

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    26 июня 2024, 08:49 • Новости дня
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Странами БРИКС подавляющим большинством голосов решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, подавляющее большинство решило взять паузу с принятием новых членов, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав в два раза, передает «Коммерсант».

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени».

    Накануне в Кремле рассказали о 30 заявках на вступление в БРИКС.

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    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    26 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF
    Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF
    @ Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский боксер Александр Усик отказался от полученного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

    Как он сообщил на странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), решение отказаться от титула чемпиона мира по версии IBF станет подарком боксерам Дэниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа.

    Ранее сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF из-за того, что он в необходимые сроки не сможет провести защиту титула, передает ТАСС.

    Британец Тайсон Фьюри после поражения от Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе заявлял, что не согласен с поражением.

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    25 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    Задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии

    МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абхазии задержаны все предполагаемые участники перестрелки, произошедшей в воскресенье на границе с Россией, сообщило МВД республики.

    Во вторник силовики заблокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля, передает РИА «Новости».

    В результате были задержаны трое мужчин 1997, 1988 и 1991 годов рождения. Таким образом, задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», сообщило МВД Абхазии.

    Напомним, перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. В итоге погиб гражданин Абхазии 1985 года рождения, еще двое пострадали. Кроме того, была ранена девочка 2007 года рождения.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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