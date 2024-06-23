Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Судно у берегов Йемена подало сигнал бедствия
UKMTO: Сигнал бедствия поступил с судна недалеко от побережья Йемена
Судно подало сигнал бедствия в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от прибрежного йеменского города Ништун, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
UKMTO не приводит никаких подробностей, но рекомендует судам проявлять осторожность при проходе в данном районе, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье UKMTO стало известно об инциденте в 65 морских милях к западу от йеменского города Ходейда.
До этого в воскресенье UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена, позже хуситы заявили об атаках на суда в Хайфе и Средиземном море совместно с иракцами.