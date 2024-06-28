В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Президент Конго выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС и как минимум в участии в формате БРИКС+, который позволяет развивать связи с объединением, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо также заявил в интервью РИА «Новости», что Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов.
Республика, по его словам, заинтересована в производстве удобрений. Конго обладает запасами фосфатов и калия, а при участии России могла бы наладить полноценный выпуск удобрений, выразил надежду президент страны. Все эти вопросы сейчас обсуждается, уточнил он.
Накануне в Москве состоялись переговоры президента Владимира Путина с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, странами БРИКС подавляющим большинством голосов решено взять паузу по поводу принятия новых членов.