Президент Конго выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

Сассу-Нгессо также заявил в интервью РИА «Новости», что Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов.

Республика, по его словам, заинтересована в производстве удобрений. Конго обладает запасами фосфатов и калия, а при участии России могла бы наладить полноценный выпуск удобрений, выразил надежду президент страны. Все эти вопросы сейчас обсуждается, уточнил он.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента Владимира Путина с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, странами БРИКС подавляющим большинством голосов решено взять паузу по поводу принятия новых членов.