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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    27 июня 2024, 12:48 • Новости дня

    Путин и президент Республики Конго начали переговоры

    Tекст: Александра Юдина

    Начались переговоры президента Владимира Путина с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Отмечается, что главы стран обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня, передает ТАСС.

    Российский лидер в ходе переговоров вручил лидеру Сассу-Нгессо орден Почета «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Россией и Конго».

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию.

    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    27 июня 2024, 00:51 • Новости дня
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    Путин пообещал ВМФ более 40 новых кораблей в 2024 году
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из задач России – комплексно развивать Военно-морской флот, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана и качественно повышать боевой потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения.

    «На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», – сказал Путин, передает ТАСС

    По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году – уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

    Владимир Путин также потребовал от Министерства обороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота. «Конечно, наша концепция должна основываться на понимании интегрированных решений по боевому применению Военно-морского флота, исходя из этого нужно и концепцию выстраивать долгосрочную», – подчеркнул он.

    Ранее Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда, в том числе повысить заработные платы сотрудникам. Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

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    24 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    МИД Турции: Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Турции Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Астане, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Он отметил, что в ближайшее время может состояться встреча двух лидеров в Астане, передает ТАСС.

    Напомним, саммит ШОС состоится 3-4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане.

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    25 июня 2024, 20:13 • Новости дня
    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС

    Малькевич: В Херсонской области идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт: Херсонщина развивает сельское хозяйство даже при дефиците воды из-за разрушения Каховской ГЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В Херсонской области сейчас активно восстанавливается сельское хозяйство, делаются дороги. Региону нужна газификация, и Россия сейчас уже решает все проблемы, которые мешают области жить и развиваться, сказал газете ВЗГЛЯД общественный деятель Александр Малькевич. Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.

    «Сразу скажу о главном: жители Херсонской области благодарны президенту России за возможность мирной жизни. Это показали результаты выборов. Знаю, что говорю, так как с июня 2022 года значительную часть времени жил и работал в регионе, а в июле стал внештатным советником Сальдо – тогда еще главы военно-гражданской администрации области», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Херсонщина всегда славилась своим сельским хозяйством и неформально называлась арбузной столицей. Это было подчеркнуто на встрече Путина и Сальдо. Но до 2022 года украинские власти выкачивали все деньги из региона, это вредило хозяйству, равно как варварский удар ВСУ по Каховской ГЭС, который нанес серьезный урон», – отметил эксперт.

    По его словам, cейчас в регионе начали заново развивать сельское хозяйство: «Все делается с учетом проблем с водой. Также региону для развития нужна газификация. Россия сейчас, скажем так, развязывает узлы, которые мешали области жить и развиваться. Дороги уже в значительной степени сделаны, но предстоит еще большая работа по многим другим направлениям».

    «В целом сейчас жизнь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстанавливается: сегодня это самая масштабная стройка нашего времени, день за днем создается фактически с нуля вся необходимая жителям региона инфраструктура», – указал он.

    Во вторник на встрече президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава государства отметил, что первоочередными задачами для региона являются  восстановление газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья. «Жилищное строительство нужно, восстановление инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, ЖКХ», – заявил президент.

    В ходе встречи Путин и Сальдо также обсудили ход сельскохозяйственных работ. Глава региона рассказал президенту, что посевы дадут в общую корзину России большой урожай, потому что весенние морозы не затронули Херсонскую область. При этом он отметил существующие сложности, связанные с дефицитом воды для ирригации и нехваткой хранилищ для урожая. 

    «Запланировано строительство логистических центров по вашему поручению, ведется проектирование. Когда они будут готовы, значительно больше можно будет сохранить фруктов, овощей, бахчи. У нас много очень винограда, груш, яблок, херсонская черешня уже в Москве продается, томаты», – рассказал Сальдо.

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    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    25 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Кремль: Путин пока не планирует контакты с Вучичем

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем, сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушакова на полях международного форума «Примаковские чтения» спросили о возможных контактах между Путиным и Вучичем на фоне сообщений о попадании на Украину сербского оружия, проданного странам Запада.

    Пока такие контакты не планируются, уточнил помощник президента, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков подтвердил, что Путин 27 июня в Москве проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Ранее Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

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    25 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Путин: Мирная инициатива России способна остановить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло. Это подчеркнул в своем приветствии участникам X Примаковских чтений президент Владимир Путин, его обращение зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Путин выразил уверенность в том, что во время чтений должное внимание будет уделено российскому «предложению по мирному разрешению украинского кризиса».

    «Рассчитываю, что, в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию», – передает ТАСС обращения президента.

    Напомним, ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    МИД России назвал это предложение самой реалистичной основой для мирного урегулирования.

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    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

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    24 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Мирзиеев по телефону выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с террористическими актами в Дагестане.

    Мирзиеев в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате нападения террористов, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Мирзиеев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане.

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    26 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда. В том числе – повысить заработные платы сотрудникам. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития кораблестроения.

    «Нужно создать в судостроении действительно привлекательные, конкурентные условия труда, включая достойные, высокие заработные платы рабочих, инженеров, технического персонала, управленцев», – сказал президент, передает ТАСС.

    Он отметил, что «проверка прокуратуры показывает, что уровень зарплат в отрасли пока достаточно скромный».

    По словам Путина, важно повышать квалификацию сотрудников, вести их переподготовку. Необходимо запускать социальные программы для поддержки специалистов и их семей. Глава государства подчеркнул, что это общая задача государства, предприятий отрасли и всей системы образования.

    Президент также отметил важность решения вопроса с дефицитом кадров в отрасли.

    «Важнейшей задачей для долгосрочного развития судостроения является приток квалифицированных кадров в конструкторские бюро, на верфи и заводы, причем по всей стране», – сказал он.

    Путин подчеркнул, что речь идет не только о непосредственных исполнителях государственного заказа. Это также их поставщики и смежники – металлурги, машино– и приборостроители, создатели вооружений, систем связи, навигации, программного обеспечения, новых материалов.

    Чтобы избежать дефицита поставок и переноса сроков сдачи кораблей, необходимо форсировать модернизацию предприятий. Нужно увеличивать объемы производства оборудования и комплектующих, считает Путин.

    Он посетовал, что многие производители комплектующих – паротурбинных установок, электротехнических изделий и радиоэлектронного оборудования, дизельных двигателей и агрегатов – сейчас загружены «на полную».

    Ранее сообщалось, что экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев назначен помощником президента по вопросам кораблестроения.

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    25 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    Кремль: Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ШОС 3-4 июля в Астане, в рамках мероприятия глава государства намерен провести ряд двусторонних переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков, выступая на форуме «Примаковские чтения», назвал ШОС влиятельной и важной организацией, передает ТАСС.

    Также Ушаков сообщил, что Путин не планирует контактов с главой Сербии Александром Вучичем.

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    26 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

    Фотографию Путина вместе с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре опубликовали в Telegram-канале Кремля.

    Ранее стало известно, что 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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