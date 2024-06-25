  • Новость часаЛавров: Теракты в Крыму и Дагестане могли быть синхронизированы
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    МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    Тбилиси сравнил брюссельскую бюрократию с репрессивным режимом
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    8 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    23 комментария
    25 июня 2024, 14:46 • Новости дня

    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом

    Кремль: Москва не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва пока не видит предпосылок к нормализации диалога с Западом, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности контактов с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, атмосфера доверия между Россией и Западом разрушена, передает ТАСС.

    При этом Песков отметил, что кроме подобных робких заявлений нет никаких предпосылок для нормализации диалога.

    Представитель Кремля добавил, что Россию обманули во время заключения Минских соглашений, а это, в свою очередь, имеет «свои последствия».

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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    22 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    Экс-президент Франции Олланд заявил, что «макронизму» пришел конец

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что эпоха «макронизма» в стране подошла к концу.

    Олланд, возглавлявший Францию с 2012 по 2017 год, отметил, что ситуацию наилучшим образом охарактеризовал экс-премьер Эдуар Филипп, заявивший о завершении «макронизма», если он когда-либо существовал. Олланд заявил об этом в интервью агентству France Press.

    Эдуар Филипп является лидером центристской партии «Горизонты», входящей в президентскую коалицию. Он отметил, что Макрон, распустив парламент, лишил себя президентского большинства, и прогнозировал уменьшение количества мест, которые сможет получить президент на новых выборах, учитывая его неудачи на предыдущих выборах.

    Франсуа Олланд заявил о необходимости переустройства в стране, отметив, что «макронизм» принес Франции дорогие политические потери, затронув партии и общественное мнение. Неделей ранее он объявил о своем участии в выборах в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.

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    25 июня 2024, 01:44 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

    Tекст: Максим Попов

    Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», – сказал Макрон, отвечая на вопрос, общался ли он в последнее время с президентом Путиным, передает ТАСС со ссылкой на подкаст Generation Do It Yourself.

    Президент Франции отметил, что не исключает возможности разговора на ту или иную тему.

    Накануне Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    24 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    Сенатор Климов: Атаки на Дагестан выгодны врагам России во главе с Вашингтоном
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед лицом террористической угрозы россиянам важно не только полагаться на работу правоохранительных органов, но и ориентироваться на национальное сплочение. Лишь усилия, направленные на единение населения страны и неприятие этнической розни, способны укрепить государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Уже сейчас можно говорить о том, кому выгодна трагедия, произошедшая в Дагестане. Однозначно – врагам России, центром которых является Вашингтон. Однако дать точный ответ на вопрос о том, кто именно стоит за террористической атакой, сумеют лишь специалисты из следственных структур», – считает сенатор Андрей Климов.

    Он напомнил, что англосаксы всегда заигрывали с экстремистами на Востоке. Яркое тому подтверждение – события XX века, когда Соединенные Штаты «буквально выращивали» такие организации, как, например, «Аль-Каида» (запрещена в РФ), и использовали их в том числе против России. «США на руку любые, какими бы тяжкими они ни были, преступления, которые способствуют, с их точки зрения, ослаблению политической системы нашей страны, а также вносят раздрай в многонациональное общество», – уточнил парламентарий.

    На этом фоне Климов обратил внимание на участников нападения. «Вопрос в том, насколько эти «шайтаны», нанятые для совершения преступления, осознавали цели и последствия. Кстати, история показывает, что среди родных и близких людей, вовлеченных в террористическую деятельность, часто присутствуют совершенно неожиданные представители общества. Поэтому именно следствие должно разобраться, в какой степени глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был осведомлен о том, что затевалось в его семье, и мог ли он на это повлиять», – отметил собеседник.

    Тем не менее он убежден: противники России будут использовать инцидент в качестве одного из элементов своей дальнейшей работы. «Без единства общества, без отвержения любых проявлений радикализма, разжигания ненависти на национальном, языковом или религиозном поприще нам будет трудно одолеть то зло, с которым мы вынуждены бороться», – акцентировал Климов.

    По его мнению, для предотвращения подобных террористических атак нужна не столько «донастройка правовой базы», сколько активная работа гражданского общества. «У нас проблема не в отсутствии законов. Сегодня важно, помимо повышения профессионализма спецслужб, все-таки объяснять населению, что против нас ведется тотальная гибридная война, цель которой – уничтожить РФ. В этих условиях далеко не все осознают серьезность ситуации. Важно, чтобы люди были готовы вносить свой посильный вклад в предотвращение подобного рода угроз. Безответственность и инфантильность становятся наиболее опасными. Если мы сами не мобилизуемся, то справиться с врагом будет очень трудно», – детализировал сенатор.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

    Ранее ветеран «Альфы» Гончаров объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане.

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    24 июня 2024, 14:19 • Новости дня
    Визит Путина в Северную Корею назвали мощным сигналом Западу

    AP: Визит Путина в Северную Корею стал мощным сигналом Западу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поездка президента России Владимира Путина в Пхеньян является тревожным предупреждением для западных стран, пишет The Associated Press (AP).

    Издание назвало визит Путина в КНДР «сильным сигналом», который прозвучал на фоне «растущей конфронтации с США и их союзниками», передает RT. В этих условиях «российский лидер готов бросить вызов интересам Запада», пишет AP.

    Из-за поездки российского лидера в Северную Корею усилилась озабоченность Вашингтона и Сеула по поводу сотрудничества России и КНДР, отмечает издание.

    Ранее в Китае обрадовались укреплению отношений России и КНДР

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    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал важным обнародование предложений Путина по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил предложение президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

    Фидан счел важным обнародование российским лидером условий для поисков мирного решения по Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Фидан в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина.

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    25 июня 2024, 07:33 • Новости дня
    Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Минобороны: Система ПВО сбила 30 беспилотников над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 30 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов ВСУ над территорией Белгородской области и один – над территорией Воронежской области.

    Уточняется, что все беспилотники были уничтожены на подлете к российским объектам инфраструктуры. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области.

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    25 июня 2024, 08:00 • Новости дня
    Марочко заявил о ежедневных подрывах жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Марочко заявил о ежедневных подрывах мирных жителей Харьковской области на минах ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области продолжают гибнуть из-за хаотичного минирования украинскими военными территории региона, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ВСУ минируют не только приграничные территории, но и дороги, жилые кварталы, поля и леса, не заботясь о безопасности мирных жителей.

    Более того, военный отметил, что Киев стремится выдать эти взрывы за обстрелы со стороны Российской армии.

    Ранее группировка «Север» ВС России нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.

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    25 июня 2024, 14:15 • Новости дня
    Кремль подтвердил готовность России к диалогу с Францией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к диалогу с Францией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров лидеров двух государств Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

    «Готовность к диалогу у нас и у нашего президента была и сохраняется», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Россия считает неверной линию сворачивания диалога с Францией. Эта линия была выбрана Парижем.

    Напомним, Макрон в подкасте Generation Do It Yourself заявил, что продолжил бы контакты с Путиным. Он отметил, что не говорил с президентом России в последние месяцы, однако не исключает возможность разговора на ту или иную тему.

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