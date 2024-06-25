Системы РЭБ установили на машинах скорой помощи в Белгородской области

Tекст: Максим Попов

По словам Гладкова, первые системы РЭБ установили на автомобилях скорой, которые работают в Шебекинском, Грайворонском и Белгородском районах. В дальнейшем региональные власти продолжат эту работу, сообщил он в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что за минувшую ночь в результате атак ВСУ четыре мирных жителя получили различные травмы. При этом всего за сутки ранения получили 15 граждан, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на вторник шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области.



