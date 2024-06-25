  • Новость часаWikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа
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    Отступление ВСУ становится признаком подготовки нового «контрнаступа»
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    У потушившего свечи в столичном храме мигранта нашли психическое расстройство
    Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    ЕС назвал дату первого перечисления Украине прибыли от замороженных активов РФ
    Первый случай смерти от ботулизма зафиксирован после массового отравления
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине
    При пожаре в подмосковном Фрязине погибли восемь человек
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    23 комментария
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    11 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    7 комментариев
    25 июня 2024, 06:35 • Новости дня

    Системы РЭБ установили на машинах скорой помощи в Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    В Белгородской области на 30 автомобилях скорой помощи установили оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить медработников от атак украинских БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, первые системы РЭБ установили на автомобилях скорой, которые работают в Шебекинском, Грайворонском и Белгородском районах. В дальнейшем региональные власти продолжат эту работу, сообщил он в своем Telegram-канале.

    Гладков подчеркнул, что за минувшую ночь в результате атак ВСУ четыре мирных жителя получили различные травмы. При этом всего за сутки ранения получили 15 граждан, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

    Напомним, в ночь на вторник шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области.


    24 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ

    На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

    Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который стал объектом активной критики в последнее время.

    На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов. О своем решении Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Несколькими днями ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила, что в момент прорыва российских войск в районе Торецка Содоль «пьянствовал в ресторане «Облака» в Одессе», пишет украинское издание «Страна». По ее словам, с ним также отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, отвечающий за Волчанск.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    24 июня 2024, 14:51 • Новости дня
    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»

    В офисе Зеленского жителей Крыма назвали «гражданскими оккупантами»

    Киев назвал жителей Крыма «гражданскими оккупантами»
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    В своем Telegram-канале он написал, что «в Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни».

    Подоляк в своем посте назвал Крым большим военным лагерем и складом, «с сотнями прямых военных целей», которые Россия якобы пытается закрывать гражданскими. Самих же жителей Крыма он назвал «гражданскими оккупантами».

    По данным Минобороны, киевским режимом 23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

    Всего при атаке на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

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    24 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину

    Макрон: Армия Франции не будет сражаться на Украине в обозримом будущем

    Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины, заявил президент республики Эммануэль Макрон во время подкаста Generation Do it Youtself.

    По словам Макрона, он понимает страх тех, кто «опасается, что конфликт распространится на Францию», но он поспешил заверить, что страна не будет «прямо завтра участвовать в боевых действиях», передает ТАСС.

    Ранее Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    24 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе

    Подполье: Удар нанесен в районе завода в Одессе, где был склад с западными ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен в районе завода тяжелого краностроения «Краян», где находился склад с ракетами западного производства, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, около 8.00 был прилет в стороне завода тяжелого краностроения «Краян», на котором находился склад с новыми западными ракетами, одесситы пишут о мощной детонации и столбе черного дыма, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека, в том числе двое детей, число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ возросло до 151 человека, из них 82 человека были госпитализированы.

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    24 июня 2024, 09:22 • Новости дня
    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа в Севастополе

    Водитель автобуса помог спасти около 300 человек с пляжа при атаке ВСУ Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель автобуса по имени Александр помогал вывозить раненых с пляжа в Севастополе при атаке ВСУ, он эвакуировал около 300 человек, пока не убедился, что вывез всех, кто нуждался в помощи.

    По словам Александра, в момент атаки он только спускался к пляжу и потому сам не пострадал, но быстро сориентировался и принялся загружать людей в свой желтый автобус.

    Водитель рассказал, что было много людей в крови, себя героем не считает, помогал, чем мог, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Александр сделал несколько рейсов, вывозил раненых, которых сразу забирали бригады скорой помощи. По его словам, из здания кафе, где люди укрылись от атаки ВСУ, выносили много пострадавших детей. Всего он эвакуировал с пляжа около 300 человек.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

    Эксперты описали, как наказать Украину и США за террористические атаки по Крыму и Севастополю.

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    24 июня 2024, 07:31 • Новости дня
    ВСУ бросили позиции на западе Красногоровки

    Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины лишились позиций в западной части Красногоровки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона ВСУ в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что с позиций украинские военные ушли, оставив точечные очаги сопротивления.

    По его словам, в районе зачистка продолжается.

    Ранее Кимаковский рассказал об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР.

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    24 июня 2024, 10:07 • Новости дня
    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов

    Боррель: ЕС отправит Киеву первый транш прибыли от российских активов на следующей неделе

    Боррель заявил об отправке Киеву первого транша прибыли от российских активов
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз получит первый транш прибыли от замороженных активов России на следующей неделе, который будет направлен на военную помощь Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС.

    Речь идет об отправке 1,4 млрд евро в фонд помощи Украине, деньги переправят через Германию, Данию и Чехию, которые закупят требуемые Украине вооружения, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Следующий транш ожидается весной 2025 года, его отправят через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.

    Напомним, против перевода российских денег Украине не может выступить Венгрия, но Будапешт может заблокировать выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    24 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.

    Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».

    Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.

    Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    24 июня 2024, 08:17 • Новости дня
    ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    Борель заявил, что ЕС придумал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов России

    В Евросоюзе разработан механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных активов России, сообщил Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Борель отметил, что ранее отклонивший предложение об использовании российских активов Будапешт и «не должен участвовать в принятии решения об (их) использовании». В то же время он подчеркнул, что механизм обхода будет «сложным, как и любое юридическое решение», однако рабочим.

    FT отмечает, что министры иностранных дел ЕС должны будут обсудить схему на заседании, которое пройдет 24 июня.

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана»

    Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине. Разногласия в ЕС по военной помощи Украине подтвердила и глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Лавров: Россия не ведет тайных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не ведет ни с кем каких-либо «подпольных переговоров» по теме конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

    Лавров подчеркнул, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе, передает ТАСС. Переговоры также невозможны, поскольку президент Украины Владимир Зеленский запретил руководству страны вести диалог с Москвой, добавил министр.

    Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Москва и Вашингтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    24 июня 2024, 20:54 • Новости дня
    Два бывших министра Украины объявлены в международный розыск

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава Минюста Украины Павел Петренко и бывший министр информполитики страны Юрий Стець объявлены в международный розыск, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

    В суде пояснили, что они объявлены в розыск по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает ТАСС.

    Ранее МВД России сообщило о начале розыскных мероприятий в отношении Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и. о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

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    24 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Штурман Ка-52 рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в составе командира Ивана Болдырева и штурмана Романа Кобца первыми в истории катапультировались из летящего вертолета, сообщили в Министерстве обороны России.

    На вертолете Ка-52 Роман Кобец и Иван Болдырев участвовали в высадке десанта на Гостомельский аэродром. Спустя месяц они впервые катапультировались из вертолета, который разваливался в воздухе после попадания ПЗРК, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кобец рассказал, что пришлось катапультироваться, когда по вертолету «прилетело», он стал заваливаться назад, сделался неуправляем.

    По словам командира, решение было принято за считаные секунды, и одновременно дернули за рычаг на высоте 100 метров. Когда оказались в воздухе, Болдырев успел подумать: «Блин, она работает!» – и тут же оказался на земле, пишет «Российская газета».

    Заметные купола пыталась сбить украинская артиллерия, летчиков успела забрать группа эвакуации. Подполковник Кобец отметил, что до последнего не верил, что между двумя братскими народами будет конфликт, но Украину к этому готовили,  начиная с развала Советского Союза.

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