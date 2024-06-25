Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
Системы РЭБ установили на машинах скорой помощи в Белгородской области
В Белгородской области на 30 автомобилях скорой помощи установили оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы защитить медработников от атак украинских БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, первые системы РЭБ установили на автомобилях скорой, которые работают в Шебекинском, Грайворонском и Белгородском районах. В дальнейшем региональные власти продолжат эту работу, сообщил он в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что за минувшую ночь в результате атак ВСУ четыре мирных жителя получили различные травмы. При этом всего за сутки ранения получили 15 граждан, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на вторник шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области.