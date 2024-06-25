Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.23 комментария
МИД сообщил об обсуждении с Сербией связанных с военными поставками угроз
В число вопросов, которые рассматривают Россия и Сербия, входит тема угроз безопасности, связанных с военными поставками, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.
Комментируя сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине, Грушко сказал, что обсуждение «угроз безопасности сторон» является «неотъемлемой частью политического диалога», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Сербии Александр Вучич признавал, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину, но заверил, что сама Сербия не продает оружие Киеву.