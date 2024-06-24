Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.22 комментария
Вучич опроверг продажу оружия Украине Сербией
Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что республика продает оружие Украине.
Вучич считает, что за такими вбросами стоят иностранные спецслужбы, сообщает «Sputnik Дальнее зарубежье».
Он добавил, что контракты на продажу оружия у Сербии существуют только с Азербайджаном, Кипром и ОАЭ.
Ранее Вучич заявил, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину.