Авиаэксперт рассказал, как россияне обойдут запрет ЕС на чартерные полеты

Авиаэксперт Пантелеев оценил запрет ЕС выполнять авиакомпаниям чартеры для россиян

Tекст: Анастасия Куликова

«Действительно критичные санкции в сфере авиаперевозок Евросоюз ввел еще в 2022 году. Именно с тех пор закрыто авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, и для наших граждан значительно усложнились вопросы, связанные с путешествиями», – напомнил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

По его мнению, после введения ограничений на выполнение чартерных рейсов российские деловые структуры и частные лица не столкнутся с «драматическими последствиями». «Речь идет о том, что некий европейский оператор бизнес-авиации выполнял заказы, например, российских предпринимателей, и предоставлял им свои воздушные суда для частных перелетов. Но дело в том, что такие рейсы после 2022 года были большой редкостью», – пояснил собеседник.

Кроме того, услуги бизнес-авиации оказывают операторы не только европейских стран, добавил Пантелеев. «Вместе с тем, если игроку, например, из ОАЭ будут угрожать или предъявлять претензии из-за оказания услуг российским юридическим или физическим лицам, то и здесь не должно возникнуть проблем. В документах заказчика просто замаскируют третьей компанией, и перелеты продолжатся», – прогнозирует авиаэксперт.

«Некоторые сложности могут возникнуть, если при полетах в Европу необходимо будет заявить обо всех лицах, находящихся на борту. Обойти такое ограничение будет почти невозможно, если только не прибегнуть к предоставлению заведомо недостоверных данных», – уточнил спикер.

«Впрочем, пока не совсем понятно, как именно будут исполняться новые ограничения Евросоюза, поскольку нет правоприменительной практики. Но я думаю, те, кому необходимы чартерные рейсы, безусловно, найдут обходные пути, пусть и ценой удорожания оказываемых им услуг», – заключил Пантелеев.

Ранее Евросоюз в новом 14-м пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России и любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией ЕС. Операторы будут обязаны по требованию властей передавать им любую информацию о самолете и пассажирах.

Всего под санкции попали 47 юридических лиц, в том числе авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр», а также международный детский центр «Артек» в Крыму. Кроме того, новый пакет санкций наделил ответственностью компании ЕС за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения против России.

Напомним, Евросоюз в конце февраля 2022 года полностью закрыл воздушное пространство для России. При этом спустя год, в марте 2023 года, авиаперевозчики из Европы возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний. Газета ВЗГЛЯД писала о наглости европейцев.