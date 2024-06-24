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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России
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    Революция, которую не заметили. В России начал меняться социальный уклад
    Среди боевиков в Дагестане оказался экс-глава отделения «Справедливой России»
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    ВС России нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Возможна ли морская блокада России

    Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Северяне всегда побеждают южан

    23 июня 1865 года капитулировал Стэнд Уэйти – последний генерал южан в Гражданской войне в США. Продлившись более четырех лет, она навсегда изменила Америку. Спецоперация на Украине длится меньше, но уже сейчас у этих конфликтов можно найти много общего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    33 комментария
    24 июня 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонных переговоров выразили готовность наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

    Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Главы государств также обсудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Токаев осудил удар по Севастополю, а Путин выразил благодарность за слова поддержки.

    Напомним, в результате вооруженного нападения группой боевиков в Махачкале и Дербенте погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских. При атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    24 июня 2024, 12:40 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане

    Ветеран «Альфы» Гончаров после терактов в Дагестане призвал вывести агентурную работу на новый уровень

    Ветеран «Альфы» объяснил большое число жертв среди силовиков при теракте в Дагестане
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Стратегические противники России, в частности США при поддержке Украины, намеренно используют межнациональный вопрос в рамках попыток расшатать ситуацию в нашей стране. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагогу и пост ДПС.

    «Террористический акт в Дагестане произошел в великий христианский праздник – в день Святой Троицы. Более того, нападение было совершено на православные храмы и синагогу», – напомнил Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Он убежден: враги России – страны НАТО, а особенно США, при участии Украины – намеренно используют межнациональный вопрос для дестабилизации внутриполитической ситуации в нашей стране.

    Ветеран «Альфы» в основном положительно оценил результаты контртеррористической операции. «В Махачкалу и Дербент была введена бронетехника, задействованы все необходимые силы и возможности, чтобы купировать угрозу. По итогам операции боевики были ликвидированы. В то же время, к сожалению, потери оказались и среди наших правоохранителей», – уточнил Гончаров. На этом фоне он считает важным проводить дополнительные учения, чтобы координация действий силовиков была более слаженной.

    Впрочем, проведение операции осложняло то, что террористы оказались местными жителями. «Они знали нюансы жизни своего района, своего региона», – пояснил спикер. Данный факт объясняет высокую слаженность действий боевиков, а также большое количество жертв среди представителей правоохранительных органов. Ветеран «Альфы» убежден: «наша агентурная оперативная работа должна выйти на новый уровень», а выявление «спящих ячеек» террористических организаций – вестись четко и планомерно.

    Ранее в Махачкале и Дербенте была завершена контртеррористическая операция (КТО). Специальный режим был объявлен на всей территории Республики Дагестан в связи с атаками боевиков на религиозные учреждения. В настоящий момент угроза жизни и здоровью граждан региона ликвидирована, сообщает информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Первые новости об атаках стали поступать в воскресенье после 18.00 мск. В Дербенте звуки стрельбы раздавались около церкви и синагоги. Сообщалось о жертвах среди полицейских: один сотрудник правоохранительных органов погиб, другой был ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые (белый Volkswagen Polo), был объявлен в ориентировку.

    В ходе действий боевиков погиб настоятель православного храма Дербента – отец Николай. Протоиерею террористы перерезали горло. Вместе с ним был убит и охранник, вооруженный лишь газовым пистолетом. Операция против злоумышленников продолжалась в городе до ночи. В ходе перестрелки от тяжелого ранения скончался начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, сообщает Lenta.ru.

    В Махачкале террористическая атака началась с обстрела поста ДПС. В результате нападения боевиков было ранено шестеро сотрудников правоохранительных органов, еще один был убит злоумышленниками. Основные боестолкновения в городе состоялись на улице Магомедтагирова. Преступники также обстреляли Свято-Успенский кафедральный собор.

    В ходе их действий погиб сторож церкви, сообщает ТАСС. Услышав звуки стрельбы, около двух десятков человек, служители и прихожане, укрылись в стенах храма. Они сумели забаррикадироваться, в результате чего жертв удалось избежать, пишет «Коммерсант». Тем не менее противостояние террористов и полицейских у собора продолжалось длительное время.

    По информации издания, один из стрелявших был вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 с оптикой. Среди участников террористического акта были сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман и Адиль. Преступников удалось ликвидировать, а их отец был задержан. Правоохранительные органы провели обыск в доме семьи.

    Глава региона Сергей Меликов сообщил, что жертвами теракта стали более 15 сотрудников полиции. В своем Telegram-канале он также сообщает о нескольких погибших гражданских. Все семьи, потерявшие близких, получат материальную помощь. Пострадавшим от трагедии также предусмотрены необходимые выплаты. По его мнению, произошедшее стало попыткой дестабилизации общественной ситуации в стране.

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    22 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Концерт бардов Никитиных в Петербурге отменили

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных в Петербурге отменили в целях безопасности артистов и зрителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных, который должен был состояться 28 июня в Санкт-Петербурге, отменен по соображениям безопасности.

    Выступление было отменено в целях безопасности артистов и зрителей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

    Ранее информация об отмене появилась в группе во «ВКонтакте», посвященной творчеству музыкантов, передает Regnum.

    По данным агентства, барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

    Концерт Никитиных также был отменен в Москве.

    В конце апреля ряд СМИ и телеграм-каналов обвинили бардов в причастности к финансированию ВСУ. Артисты опровергли эту информацию.

    Никитины назвали обвинения в спонсировании ВСУ ложью и клеветой. Они заявили, что никогда не финансировали украинскую армию и не собирались этого делать.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Глава СК Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек

    Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

    По его словам, преступления были совершены в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая, где Гунько и другие представители «Галичины» совершили убийства не менее 500 граждан СССР, передает РИА «Новости».

    Бастрыкин рассказал, что люди были расстреляны, сожжены в жилых домах, а также в костеле.

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
    @ Ministry of Defence of the Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Он наносился оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками.

    Удар также пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ Западом.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты были поражены.

    Ранее минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

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    22 июня 2024, 09:33 • Новости дня
    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    @ wsbuzz.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденный в России за госизмену экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, заявил их представитель Джек Холборн.

    По его словам, клиенты опасаются за собственную безопасность, передает ТАСС.

    Скрипали считают, что предоставили британской полиции достаточно свидетельств для проведения подробного разбирательства.

    В то же время члены семьи Стерджес хотят, чтобы Скрипали значились в списке возможных свидетелей, однако отмечают, что понимают их опасения.

    Как заметил руководитель публичного расследования обстоятельств экс-судья Верховного британского суда Энтони Хьюз, необходимо дождаться момента, когда содержание опросов семьи Скрипалей полицией, а также раскрытия других материалов дела, после чего можно принимать окончательное решение.

    Напомним, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    В Telegram-канале станции указано, что на подстанции «Радуга» нарушено функционирование инфраструктурных объектов.

    По данным станции, атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города, передает ТАСС.

    В данный момент осуществляются полномасштабные меры по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

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    21 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    С учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Также будут учитываться современные тенденции военного дела и колоссальный боевой опыт СВО, добавил Путин.

    Ранее Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы.

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    22 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ канадской бронемашины Senator

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ впервые потеряли боевую бронированную машина «Senator» канадского производства, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что помимо бронемашины, ВСУ потеряли четыре автомобиля, 155-мм британскую гаубицу FH-70 и американскую М198 США, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и более 230 человек.

    Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде, 102-й, 123-й бригадам теробороны и 21-й бригаде нацгвардии Украины в районе Варваровки, Новоивановки  Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в ДНР.

    В результате боев потери ВСУ в этом районе составили 140 человек.

    Группировка войск «Днепр» разгромила 128-ю горно-штурмовую бригаду, 35-ю бригаду морской пехоты и 126-ю бригаду теробороны ВСУ в районе Работино, Малой Токмачки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Потери ВСУ в этом районе составили 90 человек, танк, четыре пикапа, гаубицы М777 и Д-20, орудие М119.

    Также за сутки уничтожены четыре станции РЭБ «Анклав» и «Буковель-AD», станция РЭР «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Ранее стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.

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    22 июня 2024, 09:10 • Новости дня
    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома

    Подполье: В Луцке прогремел взрыв в районе аэродрома, повреждены склады ГСМ и электроподстанции

    Tекст: Александра Юдина

    В районе аэродрома Луцка Волынской области в пятницу прогремел мощный взрыв, повреждены склады ГСМ и электроподстанции, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на месте взрыва находились подземный бункер, ангары для самолетов и два крупных склада с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    Взрыв спровоцировал пожар, который тушат спасатели.

    Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.

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    22 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    В России ввели ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение плавающей ставки по кредитам.

    На сайте правовой информации указано, что сумма кредита с плавающей ставкой будет привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по стране.

    Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тыс. среднемесячных зарплат.

    При этом срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на четыре процентных пункта.

    Для потребительских кредитов установлена минимальная сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.

    Закон вступает в силу с 1 сентября.

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    22 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    В подполье заявили об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в ряде областей Украины, в том числе Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Львовской и Волынской, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удары пришлись по военным объектам, в основном по энергоструктуре, затронута подконтрольная ВСУ часть Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Накануне ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ и пунктам дислокации наемников.

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