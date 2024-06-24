Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.0 комментариев
Константинов: Крым достаточно безопасен для туристов
Константинов: Республика Крым достаточна безопасна для туристов, все пляжи открыты
Обстановка для туристов в Республике Крым достаточно безопасная, все пляжи региона открыты, сказал глава Госсовета республики Владимир Константинов в эфире «России-24».
По его словам, путевки раскуплены, все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Константинов добавил, что сегодня достаточно безопасно в Крыму, пляжи открыты, можно купаться, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.
Как сказал Константинов в прямом эфире канала «Россия-24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым, он заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.
Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу.
Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.
В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.