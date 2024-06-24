Константинов: Крым достаточно безопасен для туристов

Константинов: Республика Крым достаточна безопасна для туристов, все пляжи открыты

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, путевки раскуплены, все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Константинов добавил, что сегодня достаточно безопасно в Крыму, пляжи открыты, можно купаться, никаких проблем с этим нет, передает ТАСС.

Как сказал Константинов в прямом эфире канала «Россия-24» в ответ на вопрос ведущего о необходимости вводить ограничения на посещения детьми лагерей Республики Крым, он заявил, что не видит необходимости ограничивать поток в детские лагеря и учреждения после теракта на пляже в Севастополе.

Ранее в Севастополе ввели режим ЧС после удара ВСУ по пляжу.

Напомним, по данным Минобороны, киевским режимом в воскресенье около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.