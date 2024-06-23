Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь

Власти Крыма готовы разместить в больницах пострадавших при атаке на Севастополь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что республика готова оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, передает ТАСС.

Также соболезнования в связи со случившимся выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«В светлый праздничный день враг нанес подлый удар по Севастополю. Киевские террористы умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин, местных жителей и отдыхающих», – говорится в его заявлении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.

Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.