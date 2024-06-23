Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Аксенов пообещал помощь пострадавшим при атаке на Севастополь
Власти Крыма готовы разместить в больницах пострадавших при атаке на Севастополь
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на Севастополь, а также предложил помощь в размещении пострадавших в больницах республики.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и заявил, что республика готова оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах, передает ТАСС.
Также соболезнования в связи со случившимся выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
«В светлый праздничный день враг нанес подлый удар по Севастополю. Киевские террористы умышленно посылают ракеты на головы детей и женщин, местных жителей и отдыхающих», – говорится в его заявлении.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех.
Напомним, в воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем.