И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.2 комментария
Икону Рублева «Троица» выставят у Троице-Сергиевой лавры в День памяти и скорби
Перед Троице-Сергиевой лаврой 22 июня выставят икону «Троица» Андрея Рублева, откуда образ заберет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил источник.
Икону привезут из Москвы и поставят в установленном на Красногорской площади перед лаврой шатре, сказал собеседник ТАСС.
Около 17.40 мск патриарх Кирилл перенесет икону в Троицкий собор и установит ее в храме на солее рядом с царскими вратами. После этого начнется богослужение.
Напомним, 22 июня в России – День памяти и скорби, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.