Икону Рублева «Троица» выставят у Троице-Сергиевой лавры в День памяти и скорби

Tекст: Алексей Дегтярев

Икону привезут из Москвы и поставят в установленном на Красногорской площади перед лаврой шатре, сказал собеседник ТАСС.

Около 17.40 мск патриарх Кирилл перенесет икону в Троицкий собор и установит ее в храме на солее рядом с царскими вратами. После этого начнется богослужение.

Напомним, 22 июня в России – День памяти и скорби, когда фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.