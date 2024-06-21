Набиуллина заявила о распространении среди мошенников схем с кредитами

Глава ЦБ Набиуллина: Мошенники вовлекают студентов и школьников для вывода сворованных денег

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, на уровне банков уделялось большое внимание безопасности переводов, законодательным механизмам, но необходимо выяснить, насколько этих мер достаточно, поскольку среди мошенников стали набирать популярность «кредитные схемы», когда клиенты берут кредит и переводят заемные средства мошенникам, передает РИА «Новости».

Также Набиуллина заявила, что мошенники часто используют карты школьников и студентов для выведения средств, обналичивания похищенных денег.

Глава Центробанка обратила внимание, чтобы школьники и студенты понимали: если они позволят использовать себя в качестве дропперов, то у них испортится кредитная история.

Ранее стало известно о попытках мошенников взломать «Госуслуги», чтобы при помощи сворованных данных открыть счет в банке и переводить средства для вооруженных сил Украины (ВСУ).