Россиян предупредили о новом способе обмана для перевода денег ВСУ

Эксперт Арлазаров: Мошенники могут использовать данные россиян для перевода денег ВСУ от имени жертвы

Tекст: Вера Басилая

Он предупредил, что из-за масштабных утечек персональных данных мошенникам стали доступны практически все комплекты паспортных данных граждан России. По словам эксперта, аферисты даже могут взламывать личный кабинет ФНС, пишет «Газета.Ru».

Эксперт предупредил, что если аферисты доберутся до личного кабинета и на портале «Госуслуги», то они смогут совершать от имени граждан различные преступления: профинансировать теракт или перевести деньги на нужды ВСУ.

Глава Smart Engines считает, что банки должны проверять документы специальными автоматическими системами и сохранять результаты распознавания и проверки. Тогда любая финансовая операция будет оставлять «цифровой след», и выяснить, кто нарушил закон, будет не сложно.

Ранее мошенники разработали новую схему обмана под видом «сотрудников «Википедии».