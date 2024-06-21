Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Воздушный шар влетел в Польшу из Калининградской области
Польские военные сообщили о перелетевшем через границу из Калининградской области воздушном шаре
В польское воздушное пространство из Калининградской области влетел воздушный шар, который оторвался от привязи, сообщило Оперативное командование родов войск Польши.
Указывается, что Россия заранее предупредила Польшу, что воздушный шар может пересечь границу. По версии польской стороны, над аэростатом, защищающим объекты в Калининградской области, потеряли контроль, передает РИА «Новости».
Воздушный шар около 15.30 (16.30 мск) пересек польскую границу севернее Кентшина, а около 22.00 (21.00 мск) покинул воздушное пространство Польши, он «постоянно отслеживался» и не представлял угрозы для жителей. Польша подчеркнула, что «сознательно решила не применять оружие», поскольку попытки сбить аэростат могли иметь «негативные последствия».
В июне 2023 года польские СМИ сообщили, что вблизи крупной военной части на северо-востоке Польши обнаружили обрывки воздушного шара неизвестного происхождения.