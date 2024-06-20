Грузия назвала имена западных дипломатов, испортивших ее отношения с США и ЕС

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Нам нужны перезагрузка и оздоровление отношений на всех направлениях, включая Америку и ЕС, это наш главный сигнал партнерам», – сказал он.

По его словам, «очень много было испорчено в период работы бывших послов Америки и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Хартцеля».

«Но все можно перезагрузить и оздоровить», – сказал Ираклий Кобахидзе. При этом глава грузинского кабмина призвал западных партнеров к «встречным шагам».

«Мы готовы к консультациям по всем темам, – сказал он. – Уверен, что оздоровление ситуации в регионе, в мире позитивно отразится на наших отношениях с ЕС и США». Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его страна станет членом Евросоюза к 2030 году.