  • Новость часаПутин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    5 комментариев
    20 июня 2024, 21:56 • Новости дня

    Грузия назвала имена западных дипломатов, испортивших ее отношения с США и ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывшие послы Америки и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Хартцель персонально ответственны за ухудшение отношений Тбилиси с Западом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нам нужны перезагрузка и оздоровление отношений на всех направлениях, включая Америку и ЕС, это наш главный сигнал партнерам», – сказал он.

    По его словам, «очень много было испорчено в период работы бывших послов Америки и Евросоюза Келли Дегнан и Карла Хартцеля».

    «Но все можно перезагрузить и оздоровить», – сказал Ираклий Кобахидзе. При этом глава грузинского кабмина призвал западных партнеров к «встречным шагам».

    «Мы готовы к консультациям по всем темам, – сказал он. – Уверен, что оздоровление ситуации в регионе, в мире позитивно отразится на наших отношениях с ЕС и США». Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что его страна станет членом Евросоюза к 2030 году.

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 08:28 • Новости дня
    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева

    Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии

    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева
    @ Александра Мудрац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сын модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева Егор скончался от осложнения на фоне онкологического заболевания, сообщили СМИ.

    Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

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    20 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Республика Корея планирует повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на сотрудника офиса президента страны Юн Сок Еля.

    Заявление было сделано на фоне заключения между Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС.

    Южная Корея ранее не поставляла оружие Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью, а также военными предметами нелетального характера.

    Ранее официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что правительство выражает сожаление по поводу возможного военно-технического сотрудничества России и КНДР.

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    20 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    В Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2»

    Handelsblatt: Шольц хотел заключить тайную сделку с США по защите «Северного потока – 2» от санкций

    В Германии раскрыли тайную сделку Шольца с США по «Северному потоку – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц, будучи на посту министра финансов ФРГ, планировал заключить секретную сделку с США, чтобы не допустить введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщили СМИ.

    Как пишет Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальные документы правительства ФРГ, Шольц «не только одобрял проект, но и годами активно вступался за него» и «посредством сомнительной сделки пытался удержать США от санкций в отношении газопровода», передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что Шольц многократно воздействовал на администрацию США при президенте Дональде Трампе, «прежде всего на своего коллегу, министра финансов Стивена Мнучина, поскольку тот отвечал за санкции».

    Издание уточнило, что летом 2020 года Шольц направил Трампу письмо с предложением инвестировать 1 млрд евро из бюджета ФРГ в строительство терминалов по приему сжиженного природного газа на севере Германии. В сообщении говорится, что «условием для этого было снятие санкций против газопровода».

    По информации издания, администрация Трампа решительно отклонила предложение, назвав его «чушью». В статье также говорится о том, что активно за реализацию проекта ратовали также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Мекленбурга – Передней Померании Мануэла Швезиг.

    Ранее сообщалось, что Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, знала подробности планов России по запуску газопровода «Северный поток – 2» и продвигала его строительство.

    Кроме того, немецкие СМИ писали, что Ангела Меркель и Олаф Шольц целенаправленно поддерживали строительство газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря и защищали его от критики как внутри страны, так и за рубежом.

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    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

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    19 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

    Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет

    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В возрасте 64 лет умер член Российской академии художеств модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщила РАХ.

    В сообщении говорится, что Зайцев-младший умер «после продолжительной болезни». Его друг Вадим Хусаинов сообщил, что у Зайцева было онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    20 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посол США в Грузии Робин Данниган «пересекла красные линии», раскритиковав планы Китая построить порт в грузинской Анаклии, заявило лояльное властям парламентское движение «Сила народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии, – отмечается в заявлении. – Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии».

    «Сила народа» отметила, что требования Америки к Грузии не углублять экономические связи с Китаем противоречат динамике развития торгово-экономических связей с Пекином со стороны Вашингтона и Брюсселя.

    Также «Сила народа» назвала «иллюзией» и «насмешкой над народом Грузии» регулярные напоминая со стороны США о выделенных Грузии за последние тридцать лет 6 млрд долларах помощи.

    «Во-первых, в реальности речь идет о примерно четырех миллиардах, а во-вторых, большая часть этой суммы потрачена на основанные Америкой же неправительственные организации и непрерывную поддержку со стороны США (саакашвилевского) «Единого национального движения», – сказано в заявлении.

    В парламентском движении считают, что Америка настроена сорвать проект строительства порта в Анаклии.

    Ранее Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Столтенберг заявил о завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

    Столтенберг заявил о завершении полномочий генсека НАТО к октябрю

    Столтенберг заявил о завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия как генсека НАТО завершатся к октябрю, он сказал, что «Марк Рютте очень хороший кандидат».

    Столтенберг сообщил, что НАТО «очень близко к избранию» его преемника. Он отметил, что занимать должность генсека альянса в такие «сложные времена» – «это привилегия», но «все должно заканчиваться», передает РИА «Новости».

    Напомним, полномочия Столтенберга должны были завершиться еще в 2022 году, но страны НАТО дважды продлевали его мандат. Сообщается, что и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте сменит Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.


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    20 июня 2024, 08:40 • Новости дня
    Марочко: Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском

    Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, стало известно, что указанное в боевом распоряжении количество сил и средств ВСУ не соответствует оперативной обстановке, а для успешного выполнения задач нужно увеличить вдвое их количество, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что такие доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС России на этом участке. По оценке российских специалистов, все неудачи противника на этом участке связаны с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом.

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    20 июня 2024, 12:10 • Новости дня
    В Киеве устроили погром на могилах украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на четверг в украинской столице разгромили несколько могил украинских военнослужащих, в их числе – могилы Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи) и Андрей Пильщиков (Джус).

    Акт вандализма совершили на Аскольдовой могиле в центре города, на могилах разбили лампадки, сломали таблички с именами военных, разорвали и разрисовали флаги, передает «Российская газета» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе оскверненных могил также есть могила Павла Петриченко.

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    20 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

    WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен требует бороться с коррупцией в Киеве, пишет The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.

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    20 июня 2024, 17:59 • Новости дня
    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу

    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу при отказе УЕФА наказать Албанию

    Сербия пригрозила сняться с ЧЕ по футболу
    @ Petr Josek/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы-2024, если УЕФА не примет жесткие санкции против фанатов Албании и Хорватии, заявил генеральный секретарь Сербского футбольного союза (СФС) Йован Шурбатович.

    Требование СФС вызвано инцидентом, произошедшим на матче второго тура группового этапа Евро-2024 между сборными Албании и Хорватии (2:2). Во время игры болельщики обеих команд скандировали кричалку «Ubij Srbina» («убей серба»).

    Шурбатович назвал произошедшее на матче возмутительным. По его словам, Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. «Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на Sport Klub.

    Ранее УЕФА уже штрафовал федерации футбола Албании и Сербии за поведение фанатов на других матчах турнира. СФС требует от УЕФА самых суровых мер вплоть до дисквалификации сборных Албании и Хорватии. В противном случае Сербия готова бойкотировать чемпионат.

    Следующий матч сборная Сербии проведет 20 июня против команды Словении. Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля.

    В понедельник в Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась 16 июня.

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