Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.2 комментария
В России подан первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору
Прокуратура Ленобласти подала первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору
Прокуратурой Ленинградской области предъявлен первый иск к оператору сотовой связи о взыскании с него в пользу потерпевшего по уголовному делу средств, похищенных телефонными мошенниками у пенсионера, сообщили в ведомстве.
Как следует из сообщения прокуратуры, для мошенничества преступники нередко используют подменные телефонные номера. Современные цифровые технологии реальный номер звонящего мошенника, находящегося за рубежом, подменяют на соответствующий российской системе нумерации.
В прокуратуре Ленобласти пояснили, согласно закону, оператор обязан не пропустить иностранный вызов в свою сеть, если номер искусственно подменен, в противном случае оператор связи может быть привлечен к административной ответственности.
В суд был направлен иск в защиту пенсионера, в котором прокуратура требует взыскать с оператора похищенные мошенниками деньги, а также компенсацию морального вреда.
В ведомстве отметили, что таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми из-за бездействия сотовых операторов.
Ранее ЦБ рассказал, как распознать телефонных мошенников.