В России подан первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору

Прокуратура Ленобласти подала первый иск к допустившему звонок мошенников сотовому оператору

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения прокуратуры, для мошенничества преступники нередко используют подменные телефонные номера. Современные цифровые технологии реальный номер звонящего мошенника, находящегося за рубежом, подменяют на соответствующий российской системе нумерации.

В прокуратуре Ленобласти пояснили, согласно закону, оператор обязан не пропустить иностранный вызов в свою сеть, если номер искусственно подменен, в противном случае оператор связи может быть привлечен к административной ответственности.

В суд был направлен иск в защиту пенсионера, в котором прокуратура требует взыскать с оператора похищенные мошенниками деньги, а также компенсацию морального вреда.

В ведомстве отметили, что таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми из-за бездействия сотовых операторов.

Ранее ЦБ рассказал, как распознать телефонных мошенников.