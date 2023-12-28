ЦБ рассказал, как распознать телефонных мошенников

ЦБ посоветовал «сразу класть трубку» после услышанной фразы «оформление заявки на кредит»

Банк России в Telegram отметил, что мошенники могут притворяться сотрудниками ведомств, даже присылать в мессенджерах поддельные удостоверения, а также используют методы социальной инженерии. Однако «есть фразы, которые мошенники особенно любят». ЦБ рекомендует «сразу класть трубку» после таких фраз.

Так, мошенники сообщают, что якобы одобрен кредит, хотя гражданин, которому они позвонили, в реальности заявок не подавал. ЦБ советует прекратить такой разговор, «иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги», передает ТАСС.

Мошенники называют себя работниками Банка России, но настоящие сотрудники не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций. Указывается, что и сотрудники правоохранительных органов, которыми также прикидываются мошенники, не проводят процессуальные действия по телефону.

Если банку потребуется подтверждение операции, сотрудник «звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте».

Также подчеркивается, что у сим-карт, заменить которые предлагают мошенники, нет срока годности.

Мошенник, изображающий специалиста службы безопасности, захочет узнать данные карты или код из СМС, который нельзя сообщать или пересылать.

«Если с вами заговорили о деньгах и счетах, положите трубку и позвоните по официальному телефону организации или на горячую линию. Номер нужно набрать вручную. Не поддавайтесь на уловки мошенников», – заявили в ЦБ.

Напомним, МВД сообщило, что мошенники перед Новым годом начали представляться сотрудниками маркетплейсов, пытаясь разузнать платежные данные жертв под видом начисления бонусов.