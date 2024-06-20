Le Figaro: Страны Европы не готовы к переговорам с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что на переговоры Европа сейчас не способна, она не подготовила для них почву, передает РИА «Новости».

В том, что сейчас касается переговоров, Европа пока находится «вне игры».

По словам де Глиниасти, Европа утратила доверие России из-за провала Минских соглашений. Затем, вместо попыток наладить отношения с Москвой, ЕС стал помогать Украине, и вопрос переговоров полностью отпал.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что в Болгарии созрел шанс на пересмотр отношений с Россией.