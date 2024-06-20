Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Экс-глава протокола Кремля назвал дружественным шагом подаренных Путину собак
Животные в качестве подарка на уровне лидеров стран, как правило, признак дружественного шага, сообщил бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко.
По его словам, это не первый случай, когда Путину подарили собак, вначале все знали, что он очень любит собак, он где-то даже появлялся с собакой на переговорах, передает РИА «Новости». Шевченко напомнил, что в качестве подарка лидерами были переданы также медведи и верблюды, и это такой дружественный шаг.
Как заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пхунсан – достаточно редкая порода собак из КНДР, они охотники, на родине их используют для добычи крупного зверя. По его словам, представителей этой породы редко можно встретить за пределами страны, а Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана.
Голубев уточнил, что чаще всего питомцев содержат в частных домах, потому что им необходимо свободное пространство и постоянные физические нагрузки.
Ранее заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген рассказал, что собаки корейской породы пхунсан преданы своему хозяину.
Напомним, в 2019 году Путину в Киргизии подарили коня и щенка, а президент Сербии Александр Вучич подарил Путину щенка шарпланинской (югославской) овчарки Пашу. В 2017 году президент Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о животных, подаренных президенту России Владимиру Путину.