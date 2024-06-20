Экс-глава протокола Кремля назвал дружественным шагом подаренных Путину собак

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это не первый случай, когда Путину подарили собак, вначале все знали, что он очень любит собак, он где-то даже появлялся с собакой на переговорах, передает РИА «Новости». Шевченко напомнил, что в качестве подарка лидерами были переданы также медведи и верблюды, и это такой дружественный шаг.

Как заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пхунсан – достаточно редкая порода собак из КНДР, они охотники, на родине их используют для добычи крупного зверя. По его словам, представителей этой породы редко можно встретить за пределами страны, а Международной кинологической федерацией (FCI) порода не признана.

Голубев уточнил, что чаще всего питомцев содержат в частных домах, потому что им необходимо свободное пространство и постоянные физические нагрузки.

Ранее заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген рассказал, что собаки корейской породы пхунсан преданы своему хозяину.

Напомним, в 2019 году Путину в Киргизии подарили коня и щенка, а президент Сербии Александр Вучич подарил Путину щенка шарпланинской (югославской) овчарки Пашу. В 2017 году президент Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о животных, подаренных президенту России Владимиру Путину.